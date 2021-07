Länsi-Euroopan tulvissa on kuollut yli 120 ihmistä.

Viranomaisten julkaisemasta kuvasta näkee, miten maa on vajonnut Blessemin reunamilla.

Länsi-Euroopan tulvat ovat runnelleet läntistä Saksaa. Perjantaihin alkuiltaan mennessä tiedossa oli, että tulvissa on kuollut yhteensä yli 120 ihmistä, joista yli sata Saksassa.

Läntisessä Saksassa sijaitsevan Kölnin alueviranomaiset julkaisivat perjantaina Twitterissä kuvan, jossa näkyy, miten maa on sortunut laajalta alueelta Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Kölnin lounaispuolella sijaitsevassa Blessemin kylässä. Viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kateissa. Lisäksi taloja on uponnut veteen ja romahtanut.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan Kölnin viranomaiset ovat kertoneet kuolonuhreista alueella.

Pelastusviranomaiset työskentelevät alueella.

Saksalainen maantieteilijä Matthias Habel vertasi viranomaisten ottamia kuvia Google Mapsin kuviin, jotka on otettu alueelta aiemmin. Habelin julkaisemasta kuvaparista näkee selvästi, millainen muutos alueella on tapahtunut. Habel kertoi kuvan saatteessa, että lähellä virtaava Erft-joki tulvi sorakuoppaan ja sai aikaan massiivisen maanvyörymän.

Habel kertoo, että vyörymä on 300 metriä pitkä ja ulottuu Blessemin reunamille. Myös osa Blessemin linnasta on uponnut maanvajoamaan.

Kuvaparista uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.