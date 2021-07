Aasiassa Indonesia on muodostumassa pahaksi koronapesäkkeeksi.

EU-alueen koronatartuntojen määrään on odotettavissa jyrkkä kasvu elokuun alkuun mennessä, varoittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan tartuntojen määrä voi viisinkertaistua nykyisestä.

ECDC:n toimialue kattaa Euroopan unionin lisäksi Norjan ja Islannin. Tällä alueella on odotettavissa ECDC:n mukaan heinä-elokuun taitteessa 420 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Vastaava tartuntaluku oli viime viikolla 90.

Elokuun alkupuolella tartuntoja on ECDC:n arvion mukaan jo 620 sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntojen odotetaan painottuvan nyt nuorempiin ikäluokkiin, etenkin 15–24-vuotiaisiin.

Valvontakeskuksen mukaan epidemian paheneminen liittyy koronan herkästi tarttuvan deltavariantin leviämiseen sekä siihen, että Euroopan maat ovat höllentämässä koronarajoituksiaan.

Rokotukset estävät kuolemia

Myös sairaalahoitoon joutuvien ja koronaan liittyvien kuolemien määrän odotetaan kohoavan unionissa, vaikkakin hitaammin. Näiden lukujen nousua hillitsee ECDC:n mukaan rokotusten eteneminen.

Koronaan liittyvien kuolemien odotetaan lisääntyvän EU:ssa esimerkiksi Kreikassa, Liettuassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa.

Tukholmassa toimiva valvontakeskus varoitti viime kuussa, että koronan deltavariantti on tartunnan syy 90 prosentissa EU:n uusista koronatapauksista elokuun loppuun mennessä.

EU-jäsenmaista Unkari ilmoitti tänään tiukentavansa koronarokotusten vaatimuksiaan siten, että rokotukset tulevat pakollisiksi kaikille terveydenhuollon työntekijöille. Saman päätöksen ovat tehneet aiemmin, Ranska, Italia ja Kreikka.

Kyseenalainen lääke hätäkäyttöön

Aasiassa maailman neljänneksi väkirikkain valtio, Indonesia, on muodostumassa koronapesäkkeeksi, kertoo Australialainen yleisradioyhtiö SBS. Indonesiassa todetaan päivittäin kymmeniätuhansia uusia viruksen tartuntoja.

Indonesia taistelee nyt epidemian "pahinta mahdollista skenaariota" vastaan, myönsi ministeri Luhut Pandjaitan, joka vastaa maassa muun muassa investoinneista. Hänen mukaansa hallitus valmistautuu edelleen koronavirustapausten määrän kasvuun, kun koronan deltavariantti leviää. Hän muistutti, että deltamuunnoksella on kahden tai kolmen viikon itämisaika.

Indonesian elintarvike- ja lääkevirasto (BPOM) on hyväksynyt loislääke ivermektiinin hätäkäyttöön koronaa vastaan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut, että ivermektiiniä ei tule käyttää koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon. Lääkettä on käytetty hengitystiesairauksien hoitoon joissakin maissa, kuten Intiassa.

Indonesian väkiluku on noin 270 miljoonaa.