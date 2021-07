Asuntolan toimitusjohtajan mukaan tulva-aalto iski, kun yövahdin oli tarkoitus evakuoida rakennus.

Tulvien koettelemassa Rheinland-Pfalzissa, Saksassa, 12 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun tulvavesi iski kehitysvammaisten asuntolaan, Bild uutisoi.

– Asukkaat eivät olleet yksin. Meillä oli yövahti naapuritalossa. Palolaitoksen pyynnöstä rakennus olisi pitänyt evakuoida. Mutta, kun työntekijä tuli paikalle, tulva-aalto iski eikä hän päässyt ulos eikä voinut auttaa, asuntolan toimitusjohtaja Stefan Möller kertoi.

Reinin sivujoki Ahr kulkee yleensä 100 metrin päässä asuntolasta. Joki kuitenkin tulvi rankkasateiden seurauksena torstain ja perjantain välisenä yönä.

– Tämä on kauheaa. Työntekijämme ovat traumatisoituneita, mutta he auttavat parhaansa mukaan. He myös huolehtivat muista asukkaista.

Rankkasateet johtivat Ahr-joen tulvimiseen.

Viranomaisten mukaan Saksan tulvissa on kuollut jo ainakin 103, Reuters uutisoi. Lisäksi Belgiassa on uutisoitu 23 kuolleesta. Uhriluvun pelätään kuitenkin vielä nousevan.

Rheinland-Pfalzin lisäksi myös Nordrhein-Westfalenin osavaltio on kärsinyt pahoin tulvista. Kaikki tulvissa tapahtuneet kuolemat ovat Saksassa tapahtuneet näissä kahdessa osavaltiossa.

Tulvissa on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin missään muussa luonnonkatastrofissa Saksassa sitten tuhoisan vuoden 1962 tulvan, jossa kuoli noin 340 ihmistä, Reuters on uutisoinut.

Kun Tshekin ja Saksan rajalla virtaava Elbe tulvi vuonna 2002, tulvia kutsuttiin mediassa niin pahoiksi, että sellaisia esiintyy vain kerran vuosi sadassa. Tuolloin Saksan itäosissa kuoli 21 ihmistä ja muualla Euroopassa reilu sata.