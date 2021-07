Saksan tulvissa on kuollut enemmän ihmisiä kuin missään luonnonkatastrofissa Saksassa sitten vuoden 1962.

Saksan länsiosia piinanneissa tulvissa on kuollut ainakin 81 ihmistä ja yli 1 300 ihmiseen ei ole saatu yhteyttä.

Saksan lisäksi myös Belgiassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Luxemburgissa on tulvinut. Belgiassa ainakin 14 ihmistä on kuollut, The Brussels Times on uutisoinut.

Mistä tulvat johtuvat?

Asiantuntijoiden mukaan Saksan länsiosat saivat keskiviikko- ja torstain aikana 24 tunnissa ennennäkemättömän määrän sateita, jotka saivat joet tulvimaan yli äyräiden. Sateiden taustalla on puolestaan lähes paikoillaan pysynyt matalapaine, joka on aiheuttanut sateita myös Länsi-Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Tulvavahinkoja lähellä Schuldia, Saksassa.

Miten tilanne on kehittynyt?

Keskiviikkona uutisoitiin, että yksi palomies oli hukkunut ja armeija oli kutsuttu auttamaan tulvien keskelle jääneitä ihmisiä.

Noin 180 000 asukkaan kaupunki Hagen julisti jo keskiviikkona poikkeustilan, kun Volme-joki tulvi yli äyräiden.

Torstaina uhrilukua jouduttiin jatkuvasti päivittämään ylöspäin.

Perjantaina pelastus- ja etsintätöitä on jatkettu. Tuhojen laajuuden uskotaan selviävän kuitenkin vasta myöhemmin.

Mitkä alueet ovat kärsineet pahiten?

Saksassa Rheinland-Pfalzin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiot ovat kärsineet pahiten tulvista. Kaikki tulvissa tapahtuneet kuolemat ovat Saksassa tapahtuneet näissä kahdessa osavaltiossa.

Rheinland-Pfalzin pääministeri Malu Dreyer kuvaili ZDF:lle, että tuhot olivat ”käsittämättömät”.

– Kärsiminen jatkaa lisääntymistään, Dreyer sanoi perjantaina Deutsche Wellen mukaan.

– Maamme ei ole koskaan nähnyt mitään tällaista.

Mies kävelee tulvavedessä Bad Neuenahr-Ahrweilerissa.

Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Roger Lewentz puolestaan kuvaili tilannetta Bildin mukaan ”katastrofiksi”.

Kenties pahiten tulvat iskivät Ahrweilerin alueelle, jossa noin 1 300 ihmiseen ei ole saatu yhteyttä.

Noin 700 asukkaan kylä Schuld tuhoutui lähes kokonaan, BBC kertoo.

Belgiassa tulvat ovat koetelleet erityisesti Vallonian aluetta. Liegen kaupungin pormestari kehotti torstaina ihmisiä lähtemään kaupungista, jos mahdollista, The Brussels Times on uutisoinut.

– Vedenpinta nousee noin puolellatoista metrillä. Siksi pyydämme niitä, jotka voivat, lähtemään kaupungista ja erityisesti heitä, jotka asuvat Maasjoen varrella, virkaa tekevä pormestari Christine Defraigne sanoi.

Viranomaiset myös pelkäävät, että tärkeä pato romahtaa, pahentaen tulvia entisestään.

Tulvia on ollut myös Liegessä, jonka pormestari kehotti ihmisiä lähtemään kaupungista.

Kuinka kauan sateet ja tulvat jatkuvat?

Rankkasateet helpottivat jonkin verran Saksassa torstaina, AP uutisoi. Moselin ja Reinin vedenpintojen odotetaan kuitenkin vielä nousevan.

Bildin mukaan uudet myrskyt uhkaavat perjantaina Rheinland-Pfalzia ja Saarlandia. Saksan sääpalvelu on antanut varoituksen voimakkaista ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi olla myös rankkasateita, Saksan etelä- ja lounaisosiin.

Sen sijaan Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa ei ole odotettavissa kovia sadekuuroja.

Tulvan tuhoama tie Saksassa.

Kuinka suuresta katastrofista on kyse?

Tulvissa on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin missään muussa luonnonkatastrofissa Saksassa sitten tuhoisan vuoden 1962 tulvan, jossa kuoli noin 340 ihmistä, Reuters kertoo. Kun Tshekin ja Saksan rajalla virtaava Elbe tulvi vuonna 2002, tulvia kutsuttiin mediassa niin pahoiksi, että sellaisia esiintyy vain kerran vuosi sadassa. Tuolloin Saksan itäosissa kuoli 21 ihmistä ja muualla Euroopassa reilu sata.

Tulvat ovat aiheuttaneet kuolemia paitsi Saksassa myös Belgiassa.

Mikä on ilmastonmuutoksen osuus?

Yhtä sääilmiötä tai luonnonkatastrofia ei voida suoraan kytkeä ilmastonmuutokseen. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin selvää, että Saksan länsiosia riepotelleiden tulvien kaltaiset ääri-ilmiöt tulevat yleistymään ilmaston lämmetessä.

Saksalaisen televisiokanava ZDF:n uutisankkuri Claus Kleber sanoi tv-lähetyksessä, ettei Saksan länsiosissa vallitsevissa matalapainealueissa ole sinällään mitään ihmeellistä.

– Mutta se, että ne yleistyvät jatkuvasti, liittyy siihen, että ilma arktisen alueen yllä lämpenee ja heikentää suihkuvirtausta, Kleber sanoi.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion ympäristöviranomainen, tulva-asiantuntija Bernd Mehlig kertoi saksalaismedia WDR:lle, että tulvat ja rankkasateet ovat ajankohtaan nähden harvinaisen voimakkaita.

– Tällaisia tilanteita tulee tavallisesti vastaan vain talvisin. Tällainen on kesällä täysin epätavallista, Mehlig sanoo.