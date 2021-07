Indonesiassa alle kuusi prosenttia väestöstä on täysin rokotettuja, minkä takia tartuntapiikki on näkynyt myös sairaalahoidon tarpeen ja kuolemien määrässä.

Koronaviruspandemian keskus on siirtynyt Indonesiaan, jossa kamppaillaan pitkälti deltavariantin aiheuttaman tartuntapiikin kanssa. Esimerkiksi keskiviikkona saarivaltiossa raportoitiin 54 517 uutta koronatartuntaa, mikä oli suurin tartuntamäärä päivässä koko pandemian aikana Indonesiassa. Ennätys meni kuitenkin heti rikki torstaina, jolloin tilastoitiin yli 56 000 tartuntaa.

Asiantuntijoiden mukaan, mikäli viruksen leviäminen jatkuu hallitsemattomana, Indonesian terveydenhuoltojärjestelmä voi ajautua katastrofin partaalle.

Indonesia ei ole turvautunut tiukkoihin koronasulkuihin eikä ole panostanut riittävästi tartuntojen jäljitykseen, mikä asiantuntijoiden mukaan on heikentyneen koronatilanteen taustalla.

Viimeisten viikkojen aikana sairaalat Jaavan saarella ovat täyttyneet potilaista ja sairastuneiden omaiset ovat yrittäneet ostaa koronapotilaiden hoidossa käytettyä happea kotona sairastaville. Satojen kerrotaan kuolleen kotonaan hapenpuutteen takia ja kuormittuneen terveydenhuoltojärjestelmän takia, New York Times kertoo.

– Perustuen viimeisen kolmen päivän dataan voi sanoa selvästi, että Indonesiasta on tullut (pandemian) uusi keskus, sanoo indonesialainen epidemiologi Dicky Budiman australialaisesta Griffithin yliopistosta.

Ihmiset kävivät täyttämässä happipulloja, joita käytetään kotona olevien koronapotilaiden hoidossa.

Eräänä iltapäivänä 11 haudankaivajaa kaivoi hautoja Indonesian pääkaupungissa Jakartassa. Hautausmaan laidalla jonotti ambulansseja täynnä arkkuja ja perheitä suri ja rukoili hautakivien seassa, Wall Street Journal kuvaili näkyä.

Yksi työntekijöistä, Sadam Saifullah, kertoi, että hän ja hänen kollegansa säännöllisesti hautasivat yli 100 ruumista päivässä epäiltyjen koronapotilaiden hautaamiseen tarkoitetulla hautausmaalla. Vielä maaliskuussa vastaava luku oli vain noin viisi.

– Me työskentelemme myöhään yöhön, mies sanoi.

– Kunnes pomomme sanoo, että olemme valmiita.

Rorotanin hautausmaa on varattu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleille. Hautausmaan kapasiteettia on jälleen jouduttu nostaa. Hautausmaa otettiin käyttöön viime vuoden maaliskuussa.

Indonesialaisministeri Luhut Pandjaitanin mukaan uusien tartuntojen määrä voi nousta edelleen.

– Olemme jo nyt pahimmassa skenaariossa, Luhut sanoi Reutersin mukaan.

Luhut kuitenkin vakuutti, että Indonesia selviäisi pahemmastakin.

– Jos me puhumme 60 000 (päivittäisestä tartunnasta) tai hieman enemmästä, me olemme okei. Me emme toivo sataatuhatta, mutta jos päädymme sinne, me valmistaudumme sitä varten.

Hallitus on muuttanut rakennuksia eristyskeskuksiksi ja vastavalmistuneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia on sijoitettu koronapotilaiden hoitoon. Lisäksi happea ja lääkkeitä on maahantuotu koronapotilaiden hoitamiseksi.

Ambulansseja jonottamassa hautausmaalle Jakartassa.

Indonesian tilanne paljastaa myös kuilun länsimaiden ja muun maailman välillä. Vaikka deltavariantti on aiheuttanut tartuntojen määrän kasvua myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa, sairaalahoidon tarve ja kuolemien määrä eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Syynä pidetään hyvin edistyneitä rokotuskampanjoita.

Britanniassa vähintään yhden annoksen on saanut yli 67 prosenttia väestöstä täysin rokotettuja on reilu 51 prosenttia ja Yhdysvalloissakin yli 55 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden annoksen ja reilu 47 prosenttia väestöstä on täysin rokotettuja.

Indonesian rokotuskampanja on lähtenyt myös liikkeelle hitaasti. Indonesiassa vähintään yhden annoksen on saanut vain reilu 13 prosenttia 270 miljoonan ihmisen väestöstä ja täysin rokotettuja on alle kuusi prosenttia, Our World in Data -sivulta käy ilmi.