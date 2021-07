Uhkaavat tulvat ympäröivät Inka Auhagenin Kölnin-kotia: ”Vesi vie nyt ihmisiä kuolemaan”

”Onneksi vanhempani ovat nyt Suomessa kuten myös osa sisaruksistani.”

Laulaja Inka Auhagen on keskiviikosta lähtien seurannut herkeämättä uutisia kotonaan Kölnissä. Keskiviikkona alkaneen rankkasateen aiheuttamia tulvatuhoja on ollut myös kotikulmilla Kölnin ydinkeskustassa, mutta tilanne ei ole heidän naapurustossaan yltynyt vaaralliseksi.

– Onneksi vanhempani ovat nyt Suomessa kuten myös osa sisaruksistani, Inka Auhagen sanoo.

Auhagenin isä on laulajalegenda Jukka Kuoppamäki ja äiti Sirpa Kuoppamäki. Auhagen asuu saksalaisen aviomiehensä kanssa vain 400 metrin päässä vanhemmistaan. Koti on reilun parin kilometrin päässä Rein-joen rannasta.

– Myös aikuinen tyttäremme ja pikkuveljeni perheineen asuvat Kölnin keskustassa. Asumme kaikki vain minuuttien matkan päässä toisistamme, Inka taustoittaa.

Rein-joki on tulvinut Kölnissä, Saksassa.

Kölnin keskustassa kaksi henkilöä on kuollut mennessään pelastamaan tavaroita kellarista.

– Kellareihin on tullut vettä meidänkin lähistöllämme. Meidän rakennuksessamme vettä tihkui sisään porraskäytävien ikkunaluukuista, koska vettä tuli taivaalta niin kovalla voimalla ja valtavia määriä.

Vesi on noussut rajusti Kölnissä.

Auhagen on asunut Kölnissä yli kymmenen vuotta. Hän kehuu Kölnin olevan erinomaisen hyvin varustautunut Rein-joen tulvimiseen, koska joskus aiemmin on koettu pahoja tulvia.

– Jos Rein alkaa nousta, rannalle laitetaan heti aidat valmiiksi. Joen vesi nousee hitaasti, joten siihen ehditään varautua. Aidat turvaavat yhteentoista metriin asti.

Tällä hetkellä uskotaan viikonlopun aikana selviävän, nouseeko Rein-joen pinta vielä.

Tällä kertaa kyse ei ole tavanomaisesta tulvasta.

– Tämä on ihan jotain muuta. Nyt valtava vesimassa tuli taivaalta muutamassa tunnissa ja kadut muuttuivat koskiksi.

Ennen Kölniin muuttoa Auhagen asui perheineen noin 40 kilometrin päässä Wuppertalissa, jossa hälytyssireenit huusivat läpi keskiviikon ja torstain välisen yön.

– Asuimme siellä 17 vuotta ja tyttäremme syntyi siellä. Myös vanhempani asuivat siellä.

Auhagenit myivät Wuppertalin laakson pohjalla sijainneen talonsa vasta pari vuotta sitten.

Kölnin ydinkeskustassa on ollut tulvatuhoja.

– Onneksi, sillä koko se alue on nyt täysin veden peitossa. Siellä on pelätty, että jos padot murtuvat, sitten menee paljon henkiä. Mieheni sisar asuu laakson yläpuolella vuoren rinteellä, joten he eivät ole olleet vaarassa.

Auhagenin toinen pikkuveli asuu Dortmundissa, josta hän oli keskiviikkona yrittänyt tulla Kölniin.

– Juna jäi jumittamaan radalle kesken matkan, koska niin isot alueet olivat veden peitossa.

Junaliikennettä on peruttu.

– Maanantaina saattaa tulvia. Nyt vesi on kuudessa ja puolessa metrissä, mutta sen uskotaan nousevan, Auhagen kertoo tilanteesta.

Inka Auhagenin koti on reilun parin kilometrin päässä Rein-joen rannasta.

Auhagen palasi juuri Saksaan oltuaan käymässä Suomessa.

– Tämä kesä on ollut minulle äärimmäisyyksien kesä. Kovat helteet Suomessa ja nyt täällä käsittämätön katastrofi. Tämä on järkyttävää.

Hän kertoo saksalaisasiantuntijoiden analysoineen valtavan rankkasateen johtuvan ilmastonmuutoksesta.

– On kauheaa katsoa uutisia, joissa ihmiset ovat hädissään kadoksissa olevien perheenjäsentensä takia. Koteja ja isoja alueita on tuhoutunut.

– Olen hyvin surullinen ja järkyttynyt niiden puolesta, jotka ovat menettäneet henkensä tai läheisensä. Kaikesta muusta voidaan selvitä, mutta vesi vie nyt ihmisiä kuolemaan. Se on lopullista, Auhagen suree.