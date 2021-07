Tuhoisa tulva yllätti Saksassa matkustavan Annelin – hälytys herätti viideltä aamulla: ”Vesi nousi silmissä”

Joen tulviminen muutti Saksassa matkustaneen pariskunnan lomasuunnitelmat.

Suomalainen Anneli Af Enehielm oli miehensä kanssa kesälomareissulla Saksan länsipuolella, kun sää muuttui odottamatta.

Leirintäalueella Bruttig-Fankelin kunnassa Mosel-joen varrella yöpynyt pari heräsi asuntoautossaan torstaina viideltä aamulla hälytykseen.

– Sitten alkoi tapahtua. Vaunuja alettiin vetää pois leirintäalueelta, ja koko alue tyhjennettiin, Af Enehielm kertoo.

Läheltä piti, ettei myös Af Enehielmin ja hänen miehensä asuntoauto joutunut veden vietäväksi. Heti sen jälkeen, kun he olivat saaneet auton siirrettyä kauemmaksi, leirintäpaikka alkoi nopeasti täyttyä vedellä.

– Vesi nousi silmissä. Ei mikään kiva kokemus.

Osa leirintäalueella olleista asuntoautoista ja -vaunuista joutui veden varaan.

He pääsivät liikkeelle juuri ennen kuin tie suljettiin. Vesi oli Af Enehielmin mukaan vain muutaman sentin päässä joen vartta kulkevasta tiestä.

Saksan länsiosassa kymmenien ihmisten on ilmoitettu kuolleen tai kadonneen rankkasateiden ja tulvien takia. Myös Belgiassa on tullut kuolonuhreja.

Vielä eilen kukaan ei leirintäalueella uskonut, että vesi nousisi niin korkealle, Af Enehielm kertoo. Moselin tulviminen on hänen mukaansa harvinaista.

Sveitsissä asuva Anneli Af Enehielm on matkaillut Mosel-joella jo 20 vuoden ajan.

– En ole ikinä nähnyt vastaavaa, ja olemme 20 vuotta käyneet Moselilla. Nyt ensimmäisen kerran vesi tulvi siellä, Sveitsissä asuva Af Enehielm kertoo.

Kaikilla matkalaisilla lähtö ei ollut yhtä ripeä. Hän kertoo, että osa leirintäalueella yöpyneistä oli rakentanut paikkaa itselleen jo pitkään, minkä vuoksi tyhjennystyöt saattoivat kestää useamman tunnin ajan.

– Meidän autoomme ei onneksi tullut vahinkoa, mutta kyllä monet muut autot siellä vedessä lilluivat. Se hirvittää.

UUTISISSA Af Enehielmin on nähnyt kuvia kokonaan veden alle kadonneista leirintäalueista. Vaikka matkasuunnitelmat muuttuivat tulvien myötä, heillä oli onnea matkassa.

Leirintäalue täyttyi vedestä nopeasti.

– On se hyvä, että aamulla heräsimme. Olisi aika hirveää, jos auto olisi lähtenyt vain yhtäkkiä uimaan.

Tällä hetkellä Af Enehielm ja hänen miehensä ovat matkalla idän suuntaan pakoon tulvia ja sateita. Sade kuitenkin vaikuttaa jatkuvan ainakin jonkin aikaa, sillä horisontissa siintää tumma pilvi.

Matkaa vaikeuttaa se, että leirintäpaikkoja on rajoitetusti saatavilla, ja seuraava paikka on varattuna vasta viikon päähän. Täksi yöksi heillä on jo tiedossa sopiva matkaparkki.

– Viikko pyöritään ja ihmetellään, että missä voimme yöpyä. Totesimme, ettemme mene nyt minkään joen varteen, koska voi tulla taas lähtö.