Salamannopeasti nousseet tulvat yllättivät kyläläiset täysin Saksassa – ”Mistä tämä kaikki sade tuli?”

Ennätysrunsaat rankkasateet saivat useat joet tulvimaan yli uomiensa Saksan länsiosissa sekä naapurimaissa. Silminnäkijät ovat kertoneet tulvavesien nousseen poikkeuksellisen nopeasti.

Kymmeniä ihmisiä on kuollut tai kateissa poikkeuksellisen rajujen rankkasateiden synnyttämissä tulvissa Saksan länsiosissa sekä rajan takana Belgiassa. Tulvavahinkojen kerrotaan ulottuvan myös Luxemburgin ja Hollannin puolelle.

Edellisen vuorokauden kuluessa tulleet ennätysmäiset rankkasateet turvottivat useita alueen jokia tulvimaan yli äyräidensä.

– Tämä on katastrofi. Meillä on kuolleita ja kateissa olevia ja monet ihmiset ovat edelleen vaarassa. Kaikki hätäpalvelumme toimivat kellon ympäri ja niiden työntekijät riskeeraavat oman henkensä, Rheinland-Pfalzin osavaltion pääministeri Malu Dreyer sanoi Reutersin mukaan.

Bad Neuenahrin lähellä Schuldissa siivottiin torstaina tulvan jälkiä.

Osavaltiossa sijaitsevalla Ahrweilerin viinialueella 18 ihmistä on kuollut ja kymmeniä edelleen kateissa Ahr-joen tulvan jäljiltä. Poliisin mukaan Reiniin laskevan Ahrin vesi romahdutti useita taloja noustessaan ennätyksellisen korkealle.

– En ole koskaan kokenut katastrofia, jossa joki syöksyy penkkojensa yli näin lyhyessä ajassa, Ahrweileristä aamukahden aikoihin paennut paikallinen 63-vuotias mies kuvaili näkemäänsä SWR-kanavan haastattelussa.

Reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Mayenissä kaupungin halki virtaava Nette-joki aiheutti vakavia vahinkoja tulviessaan. AFP:n haastattelema eläkeläinen Annemarie Müller, 65, kertoi, ettei Mayenissä oltu lainkaan osattu varautua moiseen tuhoon.

Myös Müllerin oma puutarha, kellari ja autotalli ovat nyt tulvaveden vallassa.

– Mistä tämä kaikki sade tuli? Tämä on hullua. Se piti niin kovaa meteliä, ja kun ottaa huomioon, kuinka nopeasti sitä tuli, luulimme sen rikkovan meidän ovemme, Müller kertoi.

Tulvavesi vahingoitti Schuldissa useita taloja.

Tulvan mukanaan viemiä autoja Schuldissa torstaina.

Saksan radion ulkomaanpalvelun Deutsche Wellen toimittajan Kate Martyrin mukaan Ahr-joen varrella sijaitsevassa Walporzheimin kylässä ihmiset olivat torstaina shokissa, järkyttyneitä, uupuneita ja äärimmäisen surullisia.

– Täällä on kaaos. Mutaa on kaikkialla, paikalla on poliisi ja pelastusryhmiä. Kyseessä on erittäin paha hätätilanne, jota kukaan ei todellakaan osannut odottaa. Puhuin yhdelle miehelle, joka oli joutunut yöpymään talossaan. Hänen piti kiivetä räystästä pitkin pakoon nousevaa vettä ja viettää yönsä talossa, Martyr kuvaili.

Deutsche Wellen toinen toimittaja Marie Sina vieraili puolestaan Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sijaitsevassa Heimerzheimin kylässä, jossa useiden asukkaiden talot joutuivat niin ikään veden valtaan yön aikana.

Kylän läpi virtaava Swist-niminen puro on normaalisti vain kaksi metriä leveä, mutta Sinan mukaan sekin paisui aamuyöllä täysin yli uomistaan. Vain minuuttien sisällä tulvi jo koko kylä.

– Puhuin paikallisille, jotka pelastusvene oli evakuoinut aamuvarhaisella. Vesi oli tulvinut heidän taloissaan kellariin ja koko pohjakerrokseen. Monet pelkäävät, että he eivät voi asua taloissaan tulevina kuukausina, Sina kertoi.