Tutkijoilta huolestuttava havainto: Amazonin alue päästää enemmän hiilidioksidia kuin sitoo

Amazonin sademetsän kyky toimia hiilinieluna on heikentynyt, tutkijat sanovat.

Amazonin sademetsän alue Etelä-Amerikassa päästää nyt enemmän hiilidioksidia kuin mitä se kykenee sitomaan, tutkijat ovat ensimmäistä kertaa vahvistaneet The Guardianin mukaan.

Sademetsän tuottamat päästöt ovat noin miljardi tonnia hiilidioksidia vuodessa, tuoreessa tutkimuksessa on laskettu. Aiemmin valtava metsä on toiminut hiilinieluna, joka on sitonut itseensä ilmaston muutosta kiihdyttäviä päästöjä.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Amazonian kyky toimia hiilinieluna on heikentynyt metsäkadon ja ilmastonmuutoksen takia. Hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat itäisessä Amazoniassa, jossa metsäkatoa on tapahtunut enemmän.

Intensiivisempi kuiva kausi ja metsäkadon lisääntyminen vaikuttavat tutkijoiden mukaan lisäävän ekosysteemin stressiä, maastopalojen esiintymistä ja tuottavan enemmän hiilidioksidipäästöjä itäisessä Amazoniassa.

Suurin osa päästöistä aiheutuu maastopaloista, joista moni on tahallaan sytytetty maan raivaamiseksi karjan laidunmaaksi tai soijatuotantoon. Mutta ilman maastopalojakin Kaakkois-Amazonian alue päästäisi ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin sitoisi.

Metsän katoaminen nostaa alueen lämpötilaa ja vähentää haihtumista sekä sademääriä metsäkadosta kärsivien alueiden lähellä. Lisäksi metsäkato ja valikoiva puiden hakkaaminen johtaa myös läheisten metsien rappioon, tutkijat sanovat.

– Ensimmäinen todella huono uutinen on, että metsän polttaminen tuottaa noin kolme kertaa enemmän hiilidioksidia kuin mitä metsä sitoo.Toinen huono uutinen on, että niissä paikoissa joissa metsäkadon osuus on 30 prosenttia tai enemmän, hiilipäästöt ovat 10 kertaa korkeammat kuin siellä, missä metsäkadon osuus on alle 20 prosenttia, tutkimusta johtanut Luciana Gatti kertoi The Guardianille.

Vähemmän puita tarkoittaa vähemmän sadetta ja korkeampia lämpötiloja, jolloin kuiva kausi on yhä pahempi jäljellä olevalle metsälle.

– Meillä on erittäin negatiivinen kehä, joka tekee metsän yhä alttiimmaksi hallitsemattomille paloille.