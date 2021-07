Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston kerrotaan varautuneen epävirallisesti siihen, että presidentinvaalit hävinnyt Donald Trump yrittäisi vallankaappausta.

Amerikkalaiskenraalit tekivät epävirallisia suunnitelmia sen varalle, että Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump yrittäisi vallankaappausta tai muita vaarallisia tai laittomia toimia marraskuisten presidentinvaalien jälkeen, tuoreessa kirjassa väitetään CNN:n mukaan.

Washington Postin toimittajien kirjassa I Alone Can Fix It kerrotaan, kuinka Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Mark Milley ja muut neuvoston jäsenet keskustelivat, että he irtisanoutuisivat yksi kerrallaan ennemmin kuin seuraisivat Trumpin määräyksiä, joita he pitäisivät laittomina, vaarallisina tai huonoina.

Kirjan mukaan Milleyn huoli Trumpin toiminnasta kasvoi etenkin vaalien jälkeen, kun puolustusministeri Mark Esper sai potkut ja oikeusministeri William Barr irtisanoutui. Milleyn kerrotaan puhuneen ystävilleen, päättäjille ja kollegoille vallankaappauksen uhkasta.

– He voivat yrittää, mutta he eivät helvetti onnistu, Milleyn kerrotaan sanoneen.

– Tätä ei voi tehdä ilman armeijaa. Tätä ei voi tehdä ilman (Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelua) CIA:ta tai (liittovaltion poliisia) FBI:ta. Me olemme ne tyypit, joilla on aseet.

Kirjan mukaan Milley näki yhtäläisyyksiä Saksan natsijohtajan Adolf Hitlerin käyttämän retoriikan ja Trumpin valheellisten vaalivilppiväitteiden välillä.

– Tämä on Reichstag-hetki, Milley sanoi avustajilleen kirjan mukaan.

– Führerin evankeliumi.

Milley viittasi kommenteillaan Saksan valtiopäivätalon tuhopolttoon helmikuussa 1933. Tapahtuman myötä natsi-Saksa sai muun muassa toteutettua lakeja, joilla rajoitettiin kansalaisoikeuksia ja jotka lopulta muodostivat täydellisen diktatuurin.

Milleyn kerrotaan kutsuneen Yhdysvaltojen kongressiin 6. tammikuuta tunkeutuneita Trumpin kannattajia ”natseiksi”, ja että äärioikeistolaiset ryhmät edustivat samoja ihmisiä, ”joita vastan taistelimme (toisessa maailmansodassa)”, The Guardian kertoo.

Viime viikolla uutisoitiin toimittaja Michael Benderin uutuuskirjasta, jossa Trumpin väitetään kehuneen Adolf Hitleriä kansliapäällikölleen Ranskan vierailulla. Trump oli vuonna 2018 Pariisissa osallistumassa ensimmäisen maailmansodan rauhansopimuksen juhlatilaisuuteen.

– Hitler teki kuitenkin paljon asioita, Trumpin kerrotaan sanoneen silloiselle kansliapäällikölleen John Kellylle, joka valisti presidenttiä maailmansotien liittolaisista ja vihollisista.

Kellyn vastaväitteistä huolimatta Trump ei tilanteessa pyörtänyt puheitaan, vaan puolusti diktaattoria väittämällä Saksan talouden kohentuneen merkittävästi Hitlerin valtakauden aikana.

Trumpin leiri on kiistänyt kirjassa esitetyt lausunnot.

Lue lisää: Uutuuskirja: Ex-presidentti Donald Trump kehui Hitleriä kansliapäällikölleen valtiovierailulla