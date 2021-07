Elokuun loppuun mennessä 90 prosenttia EU:n koronatapauksista arvioidaan olevan deltamuunnosta

Euroopan valtioita kehotetaan vauhdittamaan rokotusohjelmiaan.

Elokuun loppuun mennessä 90 prosenttia EU:ssa todettavista koronavirustartunnoista on viruksen deltamuunnosta, arvioi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Deltamuunnos vai vakavasti hankaloittaa yrityksiä pitää pandemia kurissa, ECDC toteaa tiedotteessaan. Virasto korostaa kahden rokoteannoksen tärkeyttä muunnokselta suojautumisessa ja kehottaa valtioita vauhdittamaan rokotusohjelmiaan.

Viraston mukaan alustava näyttö viittaa siihen, että kaksiosaisen koronarokotteen molemmat annokset tarvitaan, jotta deltamuunnosta vastaan muodostuu riittävä suoja.

Intian muunnoksena aiemmin tunnetun deltamuunnoksen arvioidaan olevan 40–60 prosenttia tarttuvampi kuin alphamuunnoksen eli niin sanotun brittimuunnoksen, ECDC kertoo. Deltamuunnokseen voi viraston mukaan liittyä myös suurempi sairaalahoitoa vaativan tautimuodon riski.

Yli puolet jäsenmaista on päättänyt käyttää toiseen rokoteannokseen eri rokotetta kuin ensimmäiseen annokseen, ECDC kertoo.

Kahden eri rokotteen yhdistämistä on ECDC:n mukaan käytetty aiemminkin joidenkin muiden rokotteiden kohdalla ja on tieteellisiä perusteita odottaa, että käytäntö on koronarokotteiden kohdalla turvallinen ja tehokas.

Viraston mukaan ECDC ja Euroopan lääkevirasto EMA eivät voi antaa ehdotonta suositusta kahden eri koronarokotteen käytöstä. Alustavat tutkimustulokset Espanjasta, Saksasta ja Britanniasta viittaavat kuitenkin siihen, että kahdesta eri rokotteesta muodostuva immuunivaste on riittävä, eikä käytäntöön liity turvallisuushuolia.

ECDC:n mukaan toistaiseksi on liian aikaista sanoa, tarvitaanko koronarokotteesta vielä yhtä tehosteannosta ja milloin sellainen voitaisiin tarvita.