USA:n ex-presidentti Bush pitää sotilaiden vetämistä Afganistanista virheenä

Yhdysvaltain ex-presidentin George W. Bushin mukaan Naton sotilaiden vetäminen Afganistanista on virhe, joka jättää siviilit äärijärjestö Talebanin armoille. Hän kommentoi asiaa saksalaiskanava Deutsche Wellen haastattelussa.

Bush päätti joukkojen lähettämisestä Afganistaniin vuonna 2001 WTC-iskujen jälkeen.

Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sotilaat aloittivat vetäytymisen Afganistanista toukokuussa. Joukot on määrä vetää kokonaan pois syyskuuhun mennessä.

Afganistanin levottomuudet ovat yltyneet viime viikkoina. Taleban on kertonut vallanneensa laajoja alueita maassa. Keskiviikkona se kertoi saaneensa haltuunsa merkittävän Spin Boldakin rajanylitysaseman Pakistanin vastaisella rajalla. Maan sisäministeriö on kiistänyt väitteen, mutta sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvia Talebanin taistelijoista alueella.