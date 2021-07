Brittilaivaston aluksella havaittiin korona­tartuntojen rypäs – miehistö on kahdesti rokotettu

Laivaston edustajan mukaan tartunnat löytyivät rutiinitesteissä.

Etualalla olevalla HMS Queen Elizabethilla on todettu miehistön keskuudessa useita koronavirustartuntoja.

Britannian kuninkaallisen laivaston lentotukialuksella on havaittu koronavirustartuntojen rypäs, BBC uutisoi. BBC:n mukaan laivaston taisteluryhmää johtavalla HMS Queen Elizabeth -aluksella on todettu noin 100 tartuntaa. Ilmeisesti myös useilla muilla taisteluryhmän aluksilla on todettu tartuntoja.

Puolustusministeri Ben Wallacen mukaan koko miehistö on saanut kaksi annosta koronavirusrokotetta ja tartuntarypäs on hallinnassa.

Laivaston edustaja ei vahvistanut BBC:n tietoja tartuntojen määrästä, The Times kertoo.

– Osana rutiinitestaamista pieni osa taisteluryhmän miehistöstä on saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Kaikki taisteluryhmässä mukana olevat ovat saaneet molemmat annokset koronavirusrokotetta ja voimassa on useita toimenpiteitä (tartuntojen estämiseksi) kuten kasvomaskit, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja jäljitysjärjestelmä.

Julkisuuteen ei ole tarkemmin kerrottu, minkälaisia oireita tartunnan saaneilla on ollut.

Taisteluryhmässä on mukana noin 3 700 miehistönjäsentä.

HMS Queen Elizabeth matkaa parhaillaan Intian valtamerellä ja sen on määrä jatkaa matkaansa Japaniin myöhemmin tänä vuonna.

Lentotukialus laskettiin vesille vuonna 2014. Se on ollut palveluskäytössä vuodesta 2017.