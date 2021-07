Kirja: Donald Trumpin lakimies Giuliani kehotti vaaliyönä humalassa ex-presidenttiä julistautumaan vaalivoittajksi

Vaaliyönä Giuliani ei suostunut hyväksymään Arizonan osavaltion tulosta, vaan kehotti raivoisaa Trumpia julistautumaan koko vaalien voittajaksi.

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpin silloinen henkilökohtainen lakimies Rudy Giuliani kehotti humalassa presidentinvaaliyönä, että Trumpin tulisi julistautua voittajaksi, paljastetaan uutuuskirjassa Guardianin mukaan.

Washington Postin toimittajien Carol Leonnigin ja Philip Ruckerin tuore kirja käsittelee Trumpin presidenttikauden viimeistä vuotta ja valottaa yksityiskohtia kaoottisesta vaaliyöstä.

Kirjan mukaan Giuliani tapasi Trumpin johtavia neuvonantajia vaaliyönä ja kyseli Michiganin vaa’ankieliosavaltion ääntenlaskennan tilanteesta. Kampanjapäällikkö ja kansliapäällikkö kertoivat, että oli vielä liian aikaista tietää tuloksia.

– Sanokaa vain, että me voitimme, Giuliani vastasi ykskantaan pöllämystyneille neuvonantajille.

Pennsylvanian osavaltion kohdalla Giuliani toisti kehotuksen julistautua osavaltion voittajaksi.

– Giulianin suuri suunnitelma oli ilmoittaa osavaltio osavaltion perään, että Trump oli voittanut, ilman mitään perusteita, Leonnig ja Rucker muotoilevat kirjassa.

Neuvonantajien mielestä Giulianin väite oli järjetön ja vastuuton. Kansliapäällikkö Mark Meadows vastasi vihaiseen sävyyn Giulianille, että näin ei yksinkertaisesti voi tehdä.

Uutiskanava Fox Newsin julistettua Joe Bidenin voittaneen Arizonan osavaltion, Giuliani ei suostunut hyväksymään tulosta vaan kehotti raivoisaa Trumpia julistautumaan koko vaalien voittajaksi.

– Mene vain julistamaan voitto heti. Sinun on julistauduttava voittajaksi juuri nyt.

Kahden aikaan aamuyöllä Trump käveli toimittajien eteen Valkoisen talon East Roomiin, kutsui kesken olevaa ääntenlaskentaprosessia häpeälliseksi ja julistautui vaalien voittajaksi.

Myös Wall Street Journalin toimittajan Michael Benderin sekä Michawl Wolffin Trump-kirjat kuvaavat Giulianin toimia vaaliyönä samalla mainitun kaltaisiksi.

Trumpin vaaliyönä esittämät valheelliset väitteet vaalivilpistä johtivat useisiin epäonnistuneisiin yrityksiin kyseenalaistaa vaalitulos oikeudenkäynneissä.

Valheen levittäminen huipentui loppiaisena Trumpin kannattajien hyökkäykseen senaatin Capitol-rakennukseen, missä vaalitulosta oltiin vahvistamassa.

Rudy Giuliani on sittemmin menettänyt juristin lupansa New Yorkin osavaltiossa ja pääkaupunki Washington DC:ssä. New York Cityn entistä pormestaria tutkitaan myös useiden viranomaisten taholla väärinkäytöksistä.

