Liettua pidättää laittomasti maahantulleet jopa puoleksi vuodeksi

Liettuan parlamentti Seimas on hyväksynyt laittomasti maahan tulleiden ihmisten pidättämisen enintään puoleksi vuodeksi. Laki hyväksyttiin pikamenettelyllä vastauksena maahan Valko-Venäjältä tulleiden siirtolaisten suureen määrään.

Useat ihmisoikeusjärjestöt pitävät lakia kyseenalaisena, koska sen katsotaan oikeuttavan ihmisoikeusrikkomukset ja tekevän haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta entistä turvattomamman.

Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on paitsi Liettuan, myös EU:n painostaminen.

Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on otettu tänä vuonna kiinni kaikkiaan yli 1 700 laittomasti rajan ylittänyttä, mikä on yli 20-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Suurin osa maahantulijoista on lähtöisin Lähi-idän ja Afrikan maista.