WHO:n mukaan eri valmistajien koronarokotteiden yhteisvaikutuksista on jo tutkimustietoa ja lisää tulossa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtava tutkija Soumya Swaminathan ei suosittele toistaiseksi eri valmistajien koronarokotteiden yhdistämistä ensimmäisessä ja toisessa rokotuksessa. Swaminathanin mukaan kyseessä on ”vaarallinen trendi”, koska ilmiön terveysvaikutuksista on toistaiseksi olemassa vähän tieteellistä näyttöä.

Vaikka Swaminathan kritisoi maanantaina rokotteiden yhdistämistä ”tutkimuksen ulkopuoliseksi alueeksi” täsmensi WHO tiistaina, että yhdistämisestä on olemassa jo jonkin verran tutkimustietoja ja enemmän on luvassa.

Oxfordin yliopistossa tutkitaan lisää AstraZenecan ja Pziferin sekä Modernan ja Novovaxin rokotteiden yhdistämisen vaikutuksia.

WHO:n asiantuntijaryhmä oli kesäkuussa todennut, että Pfizerin rokotetta voidaan antaa toisena annoksena AstraZenecan ensimmäisen annoksen jälkeen, jos jälkimmäistä ei ole tarjolla.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL totesi kesäkuun alussa, että alustavien tutkimustulosten mukaan eri koronarokotevalmisteiden käyttäminen ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla tuottaa tehokkaan puolustusvasteen koronavirusinfektiota vastaan.

WHO kommentoi Swaminathanin lausuntoa huomauttamalla, että terveysviranomaiset tekevät suosituspäätöksensä käytössä olevien tietojen perustella, eivät yksittäiset henkilöt.