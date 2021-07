Kuumien maiden asukkaat neuvovat suomalaisia: Näin loputtomassa helteessä pärjää – ”Kanna sellaista aina laukussasi”

Maissa, joissa yli 30 asteen helteet ovat tavallisia, on opittu eri tavoin selviytymään kuumuudessa.

Suomessa keskiviikosta ja torstaista on ennustettu viikon lämpimimpiä päiviä ja jopa +33 astetta voi ylittyä.

Vaikka Suomessa on sinnitelty viikkotolkulla 30 asteen tuntumassa, monissa paikoissa eivät nämä lämpötilat juuri hetkauttaisi.

IS kysyi auringonpaahteeseen tottuneilta vinkkejä, miten selvitä hurjista helteistä.

Tansaniassa arushalainen Elly Anase luottaa perinteisiin menetelmiin helteisinä päivinä.

– Kuumana päivänä me juomme paljon vettä ja pysymme kotona tai puiden varjossa, Anase kertoo.

Anase pyörittää omaa matkailuyritystään ja toimii oppaana Kilimanjarolla, jossa veden juonnin tärkeys korostuu.

Vaikka Arushassa ilmasto on viileämpi kuin Tansanian rannikolla, ennen sadekautta päivälämpötilat ovat viikkojen ajan 30 asteen tuntumassa.

Elly Anase kertoo juovansa paljon vettä ja pysyttelevänsä varjossa helteisenä päivänä.

Italian paahteessa asuva Rola Diab kertoo turvautuvansa useisiin eri keinoihin selvitäkseen kuumuudesta. Ferrarassa asuva Diab kertoo, että nykyisin ei ole poikkeuksellista, että lämpötila kohoaa kesällä 35 asteeseen tai jopa lähemmäs 40 astetta.

– Täällä juomme lähes kolme litraa vettä päivässä. Syömme myös paljon jäätelöä ja hedelmiä päivittäin. Teemme kylmiä ruokia: salaatteja riisillä tai pastalla. Kaikki kylmää, Diab kertoo.

Diab kertoo myös pyrkivänsä pitämään asunnon viileänä.

– Aamulla avaan kaikki ikkunat tuulettaakseni. Sitten kello 11 suljen kaihtimet. Ilmastointi on päällä kello 14–18. Ja sitten iltayhdeksältä avaan ikkunat.

Myös suihkussa käyminen 2–3 kertaa päivässä auttaa. Lisäksi lapset viedään uima-altaalle ja mereen uimaan ja viilentymään aamulla ja pahimman kuumuuden jälkeen iltapäivällä.

Rola Diabin mukaan Italiassa syödään kylmiä ruokia ja paljon jäätelöä kesän helteiden aikaan.

Iranissa lämpötila voi kesällä kohota jopa yli 50 asteen. Maan lämpöennätys on 54 astetta ja se mitattiin vuonna 2017.

– Paljon riippuu siitä, missä maassa kasvaa. 45 astetta ei ole minulle juuri mitään. Mutta teillä se on paljon, koska Suomessa on suurin osa ajasta kylmää, Karajssa asuva Reza Moradi kertoo.

Esimerkiksi ensi viikon alussa päivälämpötilat voivat olla Pohjois-Iranissa sijaitsevassa Karajssa jopa 38 astetta ja yölläkin pysytään reilusti yli 20 asteessa.

Moradin mukaan paikalliset pakenevat lämpöä ja aurinkoa sisätiloihin.

– Kun täällä on liian kuuma, ihmiset menevät mieluummin yöllä ulos, joten kaupat ovat auki kahteen tai kolmeen asti aamuyöllä.

Moradin mukaan oloa helpotetaan myös paljon juomalla makeaa sitruunamehua ja muita makeita juomia.

– Meidän ei pitäisi käyttää muovisia tekokuituvaatteita kuten polyesteriä, Moradi vinkkaa.

– Mitä tulee nukkumiseen, kaikilla on ilmastointijärjestelmä. Muuten ei kuumuutta voi kestää minuuttiakaan.

Reza Moradi kertoo olevansa tottunut kuumuuteen. Kovimmilla helteillä ei kuitenkaan olla ulkona auringossa vaan sisällä viileässä.

Espanjan Barcelonassa lämpötila nousee kesäisin tavanomaisesti 30 asteen tietämille ja yölläkin on usein reilu 20 astetta. Helleaaltojen aikana on vielä kuumempaa: esimerkiksi vuonna 2015 mitattiin ennätykselliset 36 astetta, Local uutisoi tuolloin.

Blanca Terrado korostaa nesteytyksen tärkeyttä. Hän kehottaa pitämään aina mukana vesipulloa.

– Salaatit ja kylmät keitot, kuten espanjalainen gazpacho, ovat parhaita ystäviäsi, mitä tulee ruokaan, Terrado vinkkaa.

– Viuhka pelastaa henkesi busseissa tai metrossa ja jopa diskossa! Kanna sellaista aina laukussasi.

Blanca Terrado juo paljon että ja syö kylmiä ruokia, kun ulkona on kuuma.

Venäjällä Ingušian tasavallassa yli 30 asteen lämpötilat ovat kesäisin tavallisia. Esimerkiksi nyt loppuviikolle ennustetaan jopa 36 astetta ja ensi viikon alussa elohopea voi kohota vieläkin korkeammalle.

– Kuuma sää on yleistä meillä. Joten se on minulle tavallista. Lämpötila ei vaikuta arkeeni – teen, mitä aina teen, kertoo Ruslan Jandiev.

Jandievin mukaan helteen kestämisessä kuitenkin auttaa, että töissä on ilmastointi ja kotona puut tarjoavat varjoa ja ikkunat pysyvät aina auki.

– Koska pyöräilen, tunnen neste-elektrolyyttitasapainon ja pidän siitä huolta arjessakin, erityisesti, kun on kuuma. Suurin ohjeeni ihmisille ja erityisesti iäkkäille on, että he pitävät huolta neste-elektrolyyttitasapainosta, Jandiev vinkkaa.

– Mutta ihanampi neuvoni on hyödyntää pyörää kuumalla säällä, jolloin et tarvitse ilmastointia vaan pyöräilet raittiissa ilmassa ja pehmeä tuuli viilentää myös hyvin.