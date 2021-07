Suurlähettiläs arvioi: Kuuban mielenosoitukset tuskin johtavat isompiin muutoksiin

Suomen Karibian alueen kiertävän suurlähettilään Pertti Ikosen mukaan Kuubassa ei ole kommunistipuolueelle poliittista vastavoimaa. Sosiaalinen media on sille kuitenkin uusi haaste.

Kuubassa ei ole tuoreista mielenosoituksista huolimatta sellaista poliittista vastavoimaa, joka voisi haastaa kommunistisen yksipuoluejärjestelmän, arvioi suurlähettiläs Pertti Ikonen. Hän toimi Suomen kiertävänä suurlähettiläänä Karibian alueella.

– Olen aika varovainen näkemään, että näistä mielenosoituksista lähtisi käyntiin joku suuri muutos Kuubassa. Puolueen järjestelmä on hyvin vahva, ja se liittyy myös vahvaan armeijaan ja poliisivoimiin. Liikehdinnän käynnistäjät ovat olleet lähinnä taiteilijoita ja intellektuelleja, Ikonen sanoi STT:lle.

Hän silti myönsi, että mielenosoitukset ovat Kuubassa aivan poikkeuksellinen ilmiö.

– Edelliset koettiin 1990-luvulla, kun maa joutui ahdinkoon Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Maassa oli ollut pitkään rauhallista.

”Alas diktatuuri – isänmaa ja elämä”, luki Havannassa mieltään osoittaneen miehen kyltissä sunnuntaina. Kyseessä on väännös Kuuban hallinnon virallisesta sloganista ”Patria o Muerte” (isänmaa tai kuolema).

Kuuba syytti maanantaina Yhdysvaltoja Kuuban hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Saarivaltion presidentti Miguel Diaz-Canel kehotti järjestelmän kannattajia haastamaan mielenosoittajat.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolestaan tuki kehotuksia lopettaa ”vuosikymmeniä kestäneet sortotoimet” saarella.

Ikosen mukaan on useita syitä sille, miksi Kuubassa on nyt nähty katuprotesteja.

– Taustalla on maan talouden pitkään jatkunut alavire. Kaupoissa on pitkiä jonoja, joitakin ruoka-aineita saa vain tiettyinä päivinä tai ei saa ollenkaan.

Toisaalta vaikutusta on myös pandemialla.

– Aluksihan Kuuba oli mallioppilas koronatartuntojen ehkäisyssä. Mutta sittemmin, kun maata on avattu turismille, tartunnat ja koronaan liittyvien kuolemien määrä lähtivät rajuun nousuun.

Ikosen mukaan kuubalaiset saattavat olla turhautuneita siihen, että maa haluaa kehittää omia koronarokotteitaan, eikä ole tahtonut ottaa esimerkiksi venäläisiä ja kiinalaisia rokotteita.

– Kuuban rokotteen kehittäminen eteni yllättävän hitaasti. Nyt 11 miljoonan väestöstä pari miljoonaa on saanut ensimmäisen rokotepiikin.

Kuuban johdolla on lisäksi uusi haastaja, sosiaalinen media.

– Somen käyttäminen on Kuubassa uusi asia. Mielenosoituksiin on nyt kutsuttu sen kautta mukaan väkeä.

Hallitusta kannattavat mielenosoittajat kantoivat mukanaan Kuuban lippuja.

Mobiilinetti tuli Kuubassa käyttöön vasta vuonna 2018. Some-kanavien käyttö on sen jälkeen kasvanut räjähdysmäisesti.

– Kuuban hallinto ei oikein osaa vastata siihen. He ovat välillä sitten sulkeneet koko internetin.

Suomessa asuvat kuubalaiset järjestävät tiistaina Helsingissä tukimielenosoituksen Kuuban protesteille.

– Suomessa on aika väärä kuva Kuuban tilanteesta. Monesti luullaan, että Kuuba on paratiisisaari, jonne mennään turisteina pitämään hauskaa. Mutta eivät paikalliset saa nauttia vastaavanlaisesta elämästä, sanoo tapahtuman järjestäjiin lukeutuva Norma Espinosa.

Suomessa lähes 20 vuotta asunut Espinosa on hyvin huolissaan Kuuban tilanteesta.

– Totta kai huoli on suuri, perheeni on siellä. Veljenikin on lähtenyt kaduille, ja olen hyvin huolissani hänestä.