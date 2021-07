Indonesiassa tartuntojen määrä on viime päivinä ja viikkoina noussut kohisten ja koronarajoituksia on tiukennettu.

Indonesia määräsi neljä turistia maanantaina karkotettavaksi Balin lomasaarelta terveysmääräysten rikkomisesta, uutistoimisto AP kertoo.

Turisteista kaksi on venäläisiä, yksi amerikkalainen ja yksi irlantilainen.

Terveysviranomaisten mukaan toisella venäläisistä todettiin koronavirustartunta, kun hän saapui Balille viime torstain. Naisturistin olisi pitänyt olla erityksissä hotellissa, mutta hän karkasi paikalta. Kun hänet saatiin kiinni, hänet vietiin eristysosastolle. Nainen karkotetaan sen jälkeen, kun hän on toipunut viruksesta.

Kolmea muuta turistia syytettiin julkisia paikkoja koskevan kasvomaskipakon rikkomisesta. Heidät löydettiin Kutan turistialueella ilman kasvomaskeja.

Balia seuraava Coconuts-sivusto uutisoi kesäkuussa, että saarelta oli karkotettu tänä vuonna 78 turistia. Suurin osa karkotuksista johtui siitä, että turisti oli oleskellut saarella sallittua pidempään, mutta osa karkotettiin myös terveysmääräysten rikkomisesta.

Koronavirusepidemia on murjonut Indonesiaa pahoin ja viime päivinä uudet tartunnat ovat lisääntyneet nopeasti erityisesti Jaavan saarella ja Balilla. Kaiken kaikkiaan Indonesiassa on Worldometerin mukaan todettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 67 000.

Balilla on koko epidemian aikana todettu yli 55 300 tartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu reilu 1 600.

Epidemian pahentuessa viranomaiset ovat tiukentaneet muun muassa maskipakkoa ja sen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia. Nyt myös ulkomaalaisten on käytettävä kasvomaskia. Jos maskia käyttää väärin, rapsahtaa miljoonan rupian sakko (noin 58 euroa). Jos maskia ei käytä ollenkaan, henkilö karkotetaan.