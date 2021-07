Lehti: Saksa muuttaa linjaansa – koronatilanteen mittarit menevät uusiksi

Tartuntojen määrää ei pidetä enää tärkeimpänä tautikuormituksen mittarina, kertoo Bild.

Saksan terveysviranomaisten ja liittohallituksen linja on tähän saakka ollut tiukka: jos uusien koronatartuntojen seitsemän päivän ilmaantuvuus nousee yli sadan per 100 000 asukasta, iskee liittovaltion hätäjarru päälle. Se merkitsee tiukkoja rajoitustoimia. Jos luku on alle sata, kukin osavaltio saa itse päättää rajoitustoimista.

Syksyä kohti Robert Koch -instituutin (RKI:n) linja muuttuu, kertoi saksalaislehti Bild sunnuntai-iltana. Ilmaantuvuus pysyy yhä koronatilanteen mittarina, mutta sen rinnalle tärkeimpänä indikaattorina nousee sairaanhoitoa vaativien tapausten määrä.

RKI on Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava viranomainen, joka on vastuussa uhkaavien tartuntatautien torjunnasta.

Sairaalahoidon tarpeen lisäksi RKI ryhtyy Bildin mukaan painottamaan entistä enemmän koronainfektion muita seurauksia: kuolemantapausten määrää ja pitkä­aikaista koronatautia, niin sanottua long covidia.

Bild perustaa tietonsa RKI:n sisäiseen muistioon, jonka lehti on saanut haltuunsa.

RKI:n linjanmuutos saa kannatusta poliitikoilta.

– Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että emme tuijota tänä syksynä vain taudin ilmaantuvuutta, sanoi Saarin osavaltion pääministeri Tobias Hans televisiokanava ZDF:lle

Hansin mukaan covid-19:n ilmaantuvuus nousee nyt kaikkialla Euroopassa viruksen herkästi leviävän deltamuunnoksen vuoksi. Rokotuskattavuuden nousu ja sairastetun taudin tuoma immuniteetti on kuitenkin vähentänyt sairaalahoitoa vaativien ja kuolemaan johtavien koronatapausten määrää.

– Meidän pitää ottaa paremmin huomioon muita tekijöitä kuten esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän kuormitus, tehohoitopaikkojen täyttöaste ja se, miten potilaat selviävät taudista. Kaikella tällä täytyy olla merkitystä, Hans arvioi.

Die Welt -lehden mukaan myös teollisuuden työnantajaliitto BDI vaatii hallitusta päättämään koronatoimista ”tieteellisesti pätevän” tiedon valossa.

– Testipakkoa sekä hygienia-, rokotus- ja matkustussäädöksiä koskevien poliittisten päätösten pitää perustua näyttöön, sanoi BDI:n toimitusjohtaja Joachim Lang.

Liittohallituksen terveysministeri Jens Spahn on jo antanut maan kaikille sairaaloille velvoitteen tarkennetusta raportoinnista, joka koskee kaikkia hoidettavia koronatapauksia. Spahn kertoi Bild am Sonntag -lehden haastattelussa, että sairaaloiden on tästä lähtien ilmoitettava viranomaisille muun muassa kaikkien hoitamiensa koronapotilaiden ikä, hoito ja rokotusstatus.

– Koska riskiryhmät on jo rokotettu, ei taudin korkea ilmaantuvuus välttämättä tarkoita korkeaa tehohoidon tarvetta, Spahn sanoi lehdelle.

Myös Suomessa deltavariantin leviäminen on nostanut koronatapausten määrää. Samalla keskustelu tautitilanteen arvioimisesta on vilkastunut, sillä kasvava rokotuskattavuus lieventää taudinkuvaa ja sairaalahoidon kuormitusta.

– Tartuntamäärien seuraaminen ei ole ainoa mittari, vaan meidän pitäisi siirtää painopistettä katsomaan sairaalahoidon tarvetta, tehohoidossa olevien määrää ja kuolemia. Ne kertovat todellisesta tautitaakasta, sanoi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek Yleisradion uutisille lauantaina.