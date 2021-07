Lääkäriä pidetään Haitin presidentin salamurhan avaintekijänä – aiemmin pidätetyt antoivat ratkaisevan vihjeen

Poliisin mukaan osallisuudesta salamurhaan pidätetyt soittivat heti lääkärille ja johdattivat siten virkavallan tämän jäljille.

Haitissa poliisi on pidättänyt lääkärin, joka on pääepäilty presidentti Jovenel Moïsen salamurhan järjestämisessä, New York Times uutisoi. Christian Emmanuel Sanon, 63, on kolmas Haitissa syntynyt epäilty, jolla on kytkös Yhdysvaltoihin.

Haitin kansallinen poliisipäällikkö Léon Charles maalasi sunnuntaisessa tiedotustilaisuudessa kuvan Sanonista salamurhan yhtenä avaintekijänä.

– Hän saapui yksityiskoneella kesäkuussa poliittisin tavoittein ja otti yhteyttä yksityiseen turvallisuusfirmaan rekrytoidakseen ihmisiä, jotka tekivät tämän teon, Charles sanoi.

Poliisin mukaan firma on venezuelalaisyritys, jonka päämaja on kuitenkin Yhdysvalloissa.

– Näille hyökkääjille annettu alkuperäinen tehtävä oli suojella yksilö nimeltä Emmanuel Sanon, mutta jälkeen päin tehtävä muuttui, Charles sanoi vihjaten, että Sanon oli pyrkinyt saamaan itsensä presidentiksi.

Presidentti Moïse ammuttiin yksityisasunnossaan 7. heinäkuuta. Hyökkääjien on kerrottu esiintyneen Yhdysvaltain huumeviraston DEA:n agentteina. Haitin viran­omaisten mukaan iskujoukko koostui 28 miehestä, joista valtaosa oli kolumbialaisia. Kahden on kerrottu olleen myös Yhdysvaltojen kansalaisia.

Charlesin mukaan Sanonin osallisuudesta todisti se, että presidentin asuntoon tunkeutuneiden joukossa olleet kolumbialaiset ottivat yhteyttä Sanoniin sen jälkeen, kun heidät oli pidätetty. Lisäksi pidätetyt kertoivat viranomaisille operaatiosta.

Lääkärin asunnolta löytyi myös muun muassa DEA:n lippalakki, laatikollinen patruunoita, kaksi ajoneuvoa, kuusi pistoolikoteloa, noin 20 lipasta ja neljä rekisterikilpeä Dominikaanisesta tasavallasta.

Charlesin mukaan Sanon ei ole kuitenkaan ainoa pääepäilty.

– Hän otti yhteyttä kahteen ihmiseen, joita pidämme presidentti Jovenel Moïse salamurhan pääsuunnittelijoina.

Charles ei kertonut kuitenkaan enempää kahdesta muusta epäillystä.

CNN:n mukaan Sanon ei ole kommentoinut häneen kohdistuvia epäilyksiä.