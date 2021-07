”Helvetillinen” kesä: hirmuhelteitä ja maastopalot nielleet kymmeniätuhansia hehtaareja USA:n länsiosissa

Monessa osavaltiossa taistellaan nyt maastopaloja vastaan.

Ennätyksellisen helleaallon lisäksi Yhdysvaltojen länsiosia murjovat nyt lukuisat maastopalot. New York Times kuvailee kesää suorastaan ”helvetilliseksi”.

Esimerkiksi Oregonissa Bootleg-paloksi kutsuttu maastopalo poltti sunnuntaina noin 57 870 hehtaaria, uhaten sähköverkkoja sekä Oregonissa että Kaliforniassa ja ajaen ihmisiä kodeistaan. Viisi päivää riehunutta paloa ei sunnuntaina vielä saatu hallintaan.

Lauantaina palomiehet joutuivat vetäytymään turvaan ”välittömän, henkeä uhkaavan riskin” takia.

Oregonissa palokausi on alkanut aikaisin.

Meteorologi Charles Smith piti erityisesti Bootleg-paloa huolestuttavana, sillä Oregonin palokausi on vasta alussa.

– On huolta siitä, kuinka aikaisin tämä on alkanut ja kuinka suureksi se on kasvanut suhteellisen lyhyessä ajassa.

Osa maastopaloista on ollut esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamia, osa on ollut ihmisten aiheuttamia kuten tämä palo Moabissa kesäkuussa.

Kaliforniassa puolestaan Beckworth Complex -palosta tuli osavaltion suurin maastopalo tänä vuonna. Palo riehuu lähes 35 000 hehtaarin alueella eikä sitä vielä viikonloppuna saatu hallintaan.

Arizonassa kaksi palomiestä kuoli, kun heidän koneensa syöksyi maahan. Palomiehet olivat tarkkailemassa maastopaloa ilmasta käsin, NBC News uutisoi.

Shastan piirikunnan pohjoispuolella riehui tulipalo kesä- heinäkuun vaihteessa.

Maastopaloille altistaa kova kuivuus, josta on kärsitty Yhdysvaltojen läntisissä osavaltioissa.

Koko Kalifornia kärsii kuivuudesta ja 85 prosenttia osavaltiossa, ABC News kertoo. Lisäksi esimerkiksi Utahista kaksi kolmasosaa kärsii äärimmäisestä kuivuudesta ja Washingtonista äärimmäisestä kuivuudesta kärsii kolmasosa.

Vielä viime viikollakin Yhdysvaltojen länsiosissa mitattiin yli 40 ja jopa yli 50 asteen lämpötiloja. Sunnuntaina helteestä varoitettiin seitsemässä osavaltiossa, mukaan lukien Kaliforniassa, Arizonassa ja Oregonissa.