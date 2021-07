Poikkeuksellinen kuumuus on aiheuttanut merenelävien, kuten simpukoiden, meritähtien ja äyriäisten joukkokuoleman.

Ennätyksellinen lämpöaalto ja kuivuus ovat aiheuttanut merenelävien massakuoleman Kanadan länsirannikolla viime viikkojen aikana, pohjoisamerikkalaiset mediat uutisoivat.

Professori Christopher Harley Brittiläisen Kolumbian yliopistosta arvioi kuumuuden tappaneen miljardi merenelävää Vancouverin rannikolla, yhdysvaltalainen uutiskanava NPR kertoo.

– Olen tehnyt töitä Tyynenmeren luoteisosassa yli 25 vuotta, enkä ole koskaan nähnyt täällä mitään tällaista, Harley sanoo NPR:lle.

Kuumuuden tappamat simpukat mädäntyivät kuorissaan.

– Näky oli kuin postapokalyptisesta elokuvasta, hän kuvailee The New York Timesille.

Hän löysi sunnuntaina vancouverilaiselta rannalta lukemattomia kuolleita, mätäneviä sinisimpukoita. Niiden kuoret olivat auki kuin keittämisen jäljiltä, CNN kertoo. Lämpö on aiheuttanut myös muiden merenelävien, kuten meritähtien, merimakkaroiden, matojen sekä rapujen ja muiden äyriäisten kuolemia, The New York Times kertoo.

Harley tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia merten ekosysteemiin. Hän kertoo CNN:lle haistaneensa kuolleet merenelävät jo kaukaa.

– Aloin katsella ympärilleni läheisellä rannalla, ja ajattelin, että tämä ei tiedä hyvää.

Seuraavana päivänä hän meni oppilaansa kanssa toiselle rannalle lämpökamera mukanaan. Siellä he näkivät kuolleiden sinisimpukoiden peittämän rannikon.

Kalliohin ja muihin pintoihin kiinnittyvät simpukat altistuvat auringonvalolle laskuveden aikana, mutta eivät kestä yli 37 celciusasteen lämpötilaa kovin kauaa, Harley kertoo CNN:lle.

Vancouverin keskustassa mitattiin kesäkuun lopussa lähes 39 asteen lämpötiloja. Rannikolla lukemat olivat vielä kovempia. Lämpökamera näytti kallionpinnan lämpötilaksi yli 50 astetta.

Lämpöaalto oli paahtanut kuoliaaksi lukemattomia mereneläviä.

Pohjois-Amerikkaan iskenyt lämpöaalto on tutkijoiden mukaan poikkeuksellinen.

Lämpöaallot ovat vaikuttaneet vedenalaiseen elämään ennenkin. Viime viikkojen kuumuus on kuitenkin ollut Harleyn mukaan ”poikkeuksellisen harvinaista”. Ilmastonmuutoksen myötä yhtä kuumia jaksoja saatetaan todistaa jatkossa jopa viiden vuoden välein, hän sanoo NPR:lle.

– Jos lämpöaaltoja tulee niin usein, ekosysteemillä ei ole aikaa palautua joukkokuolemien välissä.

Pohjois-Amerikkaan iskeneestä poikkeuksellisesta lämpöaallosta on uutisoitu Suomessa viime viikkojen aikana. Merenelävien lisäksi satoja ihmisiä on kuollut kuumuuden seurauksena.

Lue lisää: Satoja ihmisiä on kuollut kuumuuden takia Yhdysvalloissa ja Kanadassa – nyt aluetta vaanii uusi helle­aalto

Kansainvälinen joukko ilmastotutkijoita on todennut helleaallon olevan suoraa seurausta ilmaston lämpenemisestä. Arvioiden mukaan vastaavan helleaallon todennäköisyys minä tahansa vuonna on 0,1 prosentin luokkaa.

Lue lisää: Ilmaston­muutosta pidetään Pohjois-Amerikan hurjan helle­aallon syynä – yksi havainto huolestutti tutkijat

Kanadassa mitattiin kesäkuun lopussa 49,6 asteen lukema. Lämpötila oli lähes viisi astetta korkeampi kuin maan aiempi ennätys vuodelta 1937. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoi Ilta-Sanomille viikko sitten ilmaston lämpenemisen tehneen mahdottomasta mahdollisen.

– Tämä on todella ennennäkemätön tilanne, että näin suurella marginaalilla rikotaan aiempi kaikkien aikojen lämpöennätys, Rantanen sanoi.