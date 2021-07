Libanonissa kansa on lähes täysin ilman sähköä – kaksi merkittävää voimalaa lopetti toimintansa perjantaina

Maan kahden suurimman voimalan Deir Ammarin ja Zahranin omistava yhtiö ilmoitti voimaloiden sulkemisesta perjantaina vedoten polttoainepulaan.

Libanonissa kärsitään lähes maanlaajuisesta sähkökatkosta, kun kaksi johtavaa voimalaa lopetti toimintansa perjantaina polttoainepulan vuoksi, kertoo BBC.

Maan kahden suurimman voimalan Deir Ammarin ja Zahranin omistava EDL-yhtiö ilmoitti voimaloiden sulkemisesta perjantaina vedoten polttoainepulaan. Voimalat tuottavat yhdessä noin 40 prosenttia koko maan sähköstä.

Polttoöljyä kuljettavat laivat eivät suostu purkamaan lastiaan ennen kuin taustayhtiöt ovat saaneet maksunsa. Libanonissa on hyvin vähän ulkomaista valuuttaa, mikä vaikeuttaa yhtiöille maksamista.

Romahduksen partaalla olevan valtion asukkaita on kehotettu vähentämään sähkön käyttö minimiin ja joillakin alueilla sähköä on saatavilla vain kaksi tuntia päivässä. BBC:n toimittaja Sebastian Usher kertoo Twitterissä, kuinka pimeys on vallannut pääkaupunki Beirutin lentokentän.

Usherin mukaan myös veden käyttöä säännöstellään, sillä pumppuasemilla ei ole riittävästi diesel-polttoainetta toiminnan takaamiseksi.

Maassa ollaan valtiollisen sähkön puutteessa turvauduttu ulkopuolisiin generaattoreihin, mutta nekin toimivat vähissä olevalla dieselillä. Valtiollisen sähkön korvaaminen varavirralla on kuitenkin mahdotonta, ja generaattoreiden korkea hinta rajoittaa laitteet vain varakkaiden käyttöön.

Ulkomaisen valuutan puute on myös ajanut maan apteekit kriisiin, kun lääkkeiden maahantuojille ei pystytä maksamaan. Tilanne on johtanut siihen, että syöpä- ja sydänlääkkeet ovat monilla hoitoalan yrityksillä lopussa.

Libanon on kärsinyt taloudellisesta kriisistä jo puolentoista vuoden ajan ja tyytymätön kansa on protestoinut kaduilla maan korruptoitunutta hallitsevaa eliittiä vastaan. Tilannetta pahensi valtava räjähdys Beirutin satamassa viime vuoden elokuussa.

