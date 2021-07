USA:ssa poistetaan kongressirakennuksen ympärille Capitol-mellakan jälkeen pystytetyt aidat

Liikkuminen kongressirakennuksen ympärillä ei kuitenkaan palaudu täysin loppiaisen mellakkaa edeltävän ajan kaltaiseksi.

Loppiaisena tapahtuneen kongressihyökkäyksen jälkeen senaatin Capitol-rakennuksen ympärillä on ollut turva-aidat.

Yhdysvalloissa on aloitettu toimet kongressirakennuksen ympärille Capitol-mellakan jälkeen pystytettyjen aitojen ja barrikadien poistamiseksi. Viranomaiset aloittivat valmistelut perjantaina, ja varsinaisten purkutöiden on määrä alkaa lauantaina paikallista aikaa. Niiden on arvioitu kestävän koko viikonlopun.

Liikkuminen kongressirakennuksen ympärillä ei kuitenkaan palaudu täysin loppiaisen mellakkaa edeltävän ajan kaltaiseksi, vaan joitakin rajoituksia jää edelleen voimaan.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät loppiaisena Washingtonissa kongressirakennukseen, kun edustajainhuone ja senaatti olivat kokoontuneet vahvistamaan nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoittoa.