Örebrossa tapahtuneessa lentoturmassa kuoli lentäjä ja kahdeksan laskuvarjohyppääjää.

Ruotsissa maahan syöksynyt pienkone ehti nousta vain noin sadan metrin korkeuteen ennen kuin se putosi, Ruotsin onnettomuustutkintakeskuksen tutkija Peter Swaffer on kertonut. Torstaina Örebrossa tapahtuneessa turmassa kuoli yhdeksän ihmistä.

– Lentokone oli lentokuntoinen ja sitä oli huollettu kuten pitää. Mikään ei viitannut vikaan. Mutta me olemme vasta tiiviin faktan keräämisen alkuvaiheessa, Swaffer sanoo Expressenille.

Pienkone joutui vaikeuksiin heti lähdön jälkeen ja teki voimakkaan käännöksen vasempaan ja syöksyi maahan, myös Aftonbladet uutisoi.

Onnettomuuden syy on epäselvä. Kone oli ollut huollettavana Tanskassa vain kolme viikkoa sitten.

– On erittäin epätodennäköistä, että koneessa on ollut vikaa, koneen omistaja Bengt Johansson sanoi Aftonbladetille.

Johansson ei myöskään usko, että kone olisi ollut liian painava.

– Liian painavaksi lastattu on erityisen epätodennäköistä. Siellä oli lentäjä ja kahdeksan ihmistä, se on kaksi vähemmän kuin mitä koneessa saa olla. Meillä on aina yhdeksän ihmistä ja ennen lähtöä paino tarkistetaan. Televisiossa sanottiin, että oli kuulunut epätasainen moottorinääni, se voi tarkoittaa moottorin pysähtymistä, Johansson sanoi.

Johansson ei kuitenkaan halunnut spekuloida enempää onnettomuuden syyllä.