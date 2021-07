Rankkasade iski New Yorkiin, tulvavesi ylsi vyötäröön asti – trooppinen myrsky Elsa matkaa kohti pohjoista

Myrsky on tuonut mukanaan sateita ja ukkosia New Yorkiin.

Rankkasateet piiskasivat perjantaiaamuna paikallista aikaa New Yorkia ja New Jerseyä, kun trooppinen myrsky Elsa matkasi kohti pohjoista Yhdysvaltojen koillisrannikolla, New York Times uutisoi.

Elsa ei ollut vielä saavuttanut New Yorkia, kun tulvat jo alkoivat. Keskiviikkona ja torstaina kaupungissa oli kovia ukkoskuuroja.

New Yorkin kaupungissa ja sen lähiöissä poliisi joutui jo torstaina pelastamaan kymmeniä ihmisiä tulvivalta valtatieltä. Lisäksi metron matkustajat joutuivat kulkemaan tulvavedessä eräälle metroasemalle. Vettä oli jopa vyötäröön asti. Myös muilla asemilla oli tulvinut vettä, joskaan ei aivan yhtä paljon, USA Today kertoo.

Bronxissa yli kymmenen ihmistä jouduttiin pelastamaan ajoneuvoistaan, kun he jäivät tulvien takia jumiin Major Deegan Expressway -tielle. Myös osia Harlem River Drive -tiestä jouduttiin sulkemaan tulvien takia.