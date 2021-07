Main ContentPlaceholder

Aseistautuneet miehet ampuivat Haitin presidentin keskellä yötä – tämä tiedetään epäillyistä sala­murhaajista

Ainakin 17 ihmistä on pidätetty epäiltynä presidentin salamurhasta. Epäiltyinä on 15 kolumbialaista ja kaksi ihmistä, joilla on Yhdysvaltojen kansalaisuus.

Haitin viranomaiset ovat jakaneet kuvia miehistä, joiden epäillään osallistuneen presidentin salamurhaan. Viranomaiset eivät ole tarkemmin kertoneet epäillyistä.