Koronavirusepidemian kolmas aalto on ollut erityisen paha Johannesburgissa ja Gautengin provinssissa.

Etelä-Afrikan Johannesburgissa koronatilanne on pahentunut deltavariantin leviämisen myötä, CNN uutisoi. Johannesburgilaisessa sairaalassa potilaita on ahdettu ensiavun jokaiseen nurkkaan. He makaavat pedeillä, paareilla tai istuvat lysähtäneinä pyörätuoleihin. Jotkut kuolevat odottaessaan vapaata sänkyä.

Pahimpina öinä ambulansseja joudutaan käännyttämään sairaalan ovilta.

– Se on järkyttävää, se on sielua tuhoavaa. Meidät on koulutettu pelastamaan henkiä, mutta nyt on palattu sota-ajan mentaliteettiin. On palattu siihen, että turrutaan ja että tullaan tylsiksi, lääkäri kuvaili CNN:lle.

– Ihmisiä tuodaan autoissa, epätoivoisen sairaita potilaita, jotka on käännytetty muista sairaaloista, joissa ei ole ollut sänkyjä.

Etelä-Afrikka kamppailee parhaillaan virusepidemian kolmannen aallon kanssa. Lääkärit kuvailivat CNN:lle, että terveydenhuoltojärjestelmä oli ohittanut murtumispisteensä, sillä vuoteita ei riittänyt kaikille ja hapestakin oli pulaa.

Kolmas aalto oli odotettu, sillä rokotustaso Etelä-Afrikassa on yhä matala. Jotkut tutkijat olivat silti ajatelleet, että pahin oli ohi, sillä toisen aallon aiheutti beetavariantti, jota on pidetty myös alkuperäistä viruskantaa tartuttavampana. Nyt tartunnat ovat kuitenkin jälleen lisääntyneet nopeasti.

– Kolmas aalto on ollut paljon järkyttävämpi, paljon musertavampi, lääkäri vertasi nykytilannetta epidemian aiempiin vaiheisiin.

Ensiksi Intiassa tunnistettu variantti on nyt Etelä-Afrikan yleisin viruskanta, The Guardian kertoo.

Myös Maailman terveysjärjestö on ollut huolissaan laajemminkin Afrikkaa piinaavasta toisesta aallosta. WHO:n mukaan kolmannen aallon nopeus on ennennäkemätön.

– Entistä tarttuvampien varianttien hallitsematon leviäminen nostaa sen uhkan Afrikalle aivan uudelle tasolle. Lisääntynyt leviäminen tarkoittaa vakavampia tautimuotoja ja enemmän kuolemaa, joten jokaisen pitää toimia nyt ja tehostaa ennaltaehkäiseviä toimia pysäyttääkseen hätätilan muuttumisen katastrofiksi, WHO:n Afrikan-johtaja Matshidiso Moeti sanoi.