Intia selätti karmaisevan korona-aaltonsa, ja nyt kiihtyvä rokotustahti lupailee tilanteen helpottavan edelleen

Sadat miljoonat intialaiset ovat professorin mukaan saattaneet jo saada koronatartunnan, mikä selittäisi tapausmäärien nopeaa laskua.

Intia oli keväällä parin kuukauden ajan maailman koronahuomion keskiössä. Tartuntamäärät jättiläismaassa lähtivät maaliskuussa äkillisesti nopeaan nousuun, ja huhti-toukokuun vaihteessa Intiassa todettiin pahimmillaan noin 400 000 uutta tartuntaa päivässä. Koronaan liittyviä kuolemia kirjattiin toukokuussa päivästä toiseen yli 4 000.

Toukokuun alussa noin puolet maailman koronatartunnoista todettiin Intiassa.

Kammottavan piikin jälkeen tartuntamäärät lähtivät toukokuussa nopeaan laskuun. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla uusia tartuntoja on todettu enää reilut 40 000 päivässä ja päivittäisten kuolemien määrä on pudonnut alle tuhanteen.

Kevään jyrkkä nousu kummastutti aluksi asiantuntijoita, sillä virus oli siinä vaiheessa kiertänyt maassa jo vuoden eikä Intian äärimmäisen tiiviisti asutuissa kaupungeissa ollut viime kesän ja syksyn ensimmäisen aallon aikanakaan nähty mitään vastaavaa. Sittemmin kävi selväksi, että tuhoisan aallon takana olivat ärhäkämmin tarttuvat virusmuunnokset, etenkin alun perin Intiassa havaittu deltamuunnos.

– Deltamuunnoksen uskotaan aiheuttaneen tapausmäärien nopean nousun suuressa osassa maata. Alfamuunnoksellakin oli kuitenkin merkittävä rooli Pohjois-Intiassa, etenkin Delhissä, toisen aallon alkuvaiheessa, kertoo tartuntatautimallinnuksiin erikoistunut fysiikan ja biologian professori Gautam Menon Ashokan yliopistosta Sonipatin kaupungista STT:lle.

Jopa 800 miljoonaa tartuntaa

Miksi tartuntamäärät sitten lähtivät muutaman viikon jälkeen nopeaan laskuun, vaikka valtaosa intialaisista oli vielä rokottamattomia?

– Suurin syy näyttäisi olevan se, että monet intialaiset olivat jo saaneet tartunnan covid-19:n ensimmäisen ja toisen aallon aikana, Menon sanoo.

Menon arvioi matemaattisten mallien perusteella, että yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on todellisuudessa ollut pandemian aikana noin 700–800 miljoonaa koronatartuntaa. Intian virallinen tartuntalukema on reilut 30 miljoonaa, mutta sillä on Menonin mukaan varsin vähän tekemistä todellisuuden kanssa.

Havaittujen tartuntojen ja todellisten tartuntamäärien välillä on eroa kaikissa maissa, mutta Intiassa se on poikkeuksellisen räikeä. Testaaminen on ollut etenkin köyhällä maaseudulla vähäistä, ja testauskapasiteetti on kaupungeissakin usein ollut riittämätöntä. Monet intialaiset ovat myös tarkoituksella välttäneet hakeutumista koronatesteihin.

Ruumiita heitetty jokiin

Vääristymää on todennäköisesti myös koronakuolemissa. Intian maaseudulla ihmisiä kuolee normaaleinakin aikana koteihinsa niin, etteivät he koskaan päädy virallisiin tilastoihin.

– Virallisesti Intiassa on todettu hieman yli 400 000 koronakuolemaa, mutta todellinen kuolinluku voi olla nelinkertainen tai jopa suurempi, Menon arvioi.

Intiassa covid-19-tautiin kuolleiden ruumiita on löydetty toisen aallon aikana suuria määriä esimerkiksi Ganges-joesta. Monet intialaiset hautasivat läheistensä ruumiita joen hiekkatörmiin tai päästivät niitä jokeen, koska heillä ei ollut varaa hautajaisrovioihin. Ruumishuoneet olivat myös täpötäynnä aallon huipulla.

Esimerkiksi hinduille pyhän Allahabadin kaupungin viranomaiset kertoivat kesäkuun lopussa, että Gangesista oli löydetty edellisinä viikkoina noin 150 ruumista, jotka on sittemmin polttohaudattu. Viranomaiset arvioivat, että kaupungissa haudattiin joen rannoille jopa 600 ruumista tartunta-aallon aikana.

Seuraava aalto olisi lievempi

Vaikka pahin tartunta-aalto on taittunut, koronaviruksen aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrä maassa on edelleen suuri. Tunnelin päässä on kuitenkin valoa.

Rokotukset alkoivat Intiassa jälkijunassa länsimaihin nähden, mutta tahti on kiihtynyt viime viikkoina. Nyt piikkejä annetaan noin kuusi miljoonaa päivässä. Ensimmäisen annoksen on saanut 38 prosenttia siitä väestönosasta, joka ikänsä puolesta voi saada rokotuksen. Toisen annoksen kattavuus on vielä vasta 7 prosenttia.

– Rokotteiden saatavuuden odotetaan paranevan elokuun jälkeen. Tällä tahdilla voimme toivoa, että kaikki halukkaat on rokotettu yhdellä annoksella syyskuuhun mennessä. Tämä auttaa tietenkin lieventämään mahdollisen uuden tartuntapiikin vaikutusta, Menon sanoo.

Menonin mukaan mallit viittaavat siihen, että jos Intiaan iskee lähitulevaisuudessa uusi aalto, se jää suhteellisen lieväksi.

– Monilla ihmisillä on jo vastustuskykyä joko tartunnasta tai rokotuksesta, Menon muistuttaa.

– Tartuntamäärät ovat pudonneet nopeasti suurimmassa osassa Intiaa, mutta junnaavat paikallaan kahdessa pahimman tilanteen osavaltiossa, Keralassa ja Maharashtrassa, kuten myös maan koillisosassa. Emme vielä tiedä, onko se merkki uudesta aallosta, joka voisi levitä näiltä alueilta muualle, mutta se on epätodennäköistä.

Romahduksen partaalla käynyt terveydenhoito kestää taas

Parantunut koronatilanne on suuri helpotus Intian terveydenhuollolle, jota koeteltiin kevään aallon aikana äärimmilleen. Tuolloin esimerkiksi Intian puolustusvoimat määrättiin toimittamaan sairaaloihin lisähappea ja antamaan lääkinnällistä apua.

– Toisen aallon huipulla terveysjärjestelmä oli romahtamisen partaalla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, koska tartuntamäärien nousu oli kapasiteetille liikaa, Menon kertoo.

Nyt koronapotilaiden määrä on laskenut niin merkittävästi, että terveydenhuollon kantokyky riittää. Sairaalatiloihin ja esimerkiksi lisähapen määrään on myös tehty isoja investointeja, joten kapasiteetin kanssa ei pitäisi tulla ongelmia.

Menon kuitenkin sanoo, että myös Suomessa pitää olla tarkkana deltamuunnoksen kanssa, joka on alkanut levitä täälläkin yhä enemmän viime viikkoina. Herkemmän tarttuvuutensa ansiosta se pystyy aiheuttamaan lyhyessä ajassa merkittävän kasvun tartuntamäärissä.

Kuitenkin sekä intialaisia että suomalaisia auttaa se, että rokotteiden on havaittu suojaavan hyvin myös deltamuunnoksen aiheuttamia vakavia koronaoireita vastaan.

Viime päivinä huolta on aiheuttanut niin sanottu deltaplus-muunnos, joka on mahdollisesti vielä helpommin tarttuva ja ärhäkämpi kuin alkuperäinen deltamuunnos. Deltaplus-tapauksia on havaittu jo useissa Intian osavaltioissa ja myös ulkomailla. Tutkijoiden mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, onko se riittävän erilainen aiheuttaakseen merkittävää uhkaa.