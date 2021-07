Haitilla poliisi pidättänyt kuusi ihmistä presidentin ampumisesta epäiltynä – yksi pidätetyistä amerikkalainen

Yhden hyökkääjistä on vahvistettu olevan Yhdysvaltain kansalainen ja Haitin viranomaisten mukaan myös toinen pidätetyistä saattaa olla amerikkalainen.

Haitin poliisi on pidättänyt kuusi ihmistä epäiltynä presidentti Jovenel Moïsen keskiviikkoisesta ampumisesta, joka johti presidentin kuolemaan.

Kolme epäiltyä ulkomaalaista hyökkääjää on kuollut yhteenotoissa poliisin kanssa ja kaksi epäiltyä on loukkaantunut, kertoo New York Times. Yhdysvaltalaisen uutiskanavan NBC Newsin mukaan yhteensä seitsemän epäiltyä on saanut surmansa.

Yhden hyökkääjistä on vahvistettu olevan Yhdysvaltain kansalainen ja Haitin viranomaisten mukaan myös toinen pidätetyistä saattaa olla amerikkalainen. Toisen tunnistetun hyökkääjän kerrotaan olevan kotoisin eteläisestä Floridasta ja olevan sukujuuriltaan haitilainen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisin edustaja on kertonut surman tehneiden olevan jo viranomaisten hallussa, mutta muita surmaan mahdollisesti kytkeytyviä ihmisiä etsitään vielä.

YK-diplomaatti Helen La Limen mukaan torstaina joukko epäiltyjä oli linnoittautunut kahteen rakennukseen pääkaupunki Port-au-Princessä ja poliisi oli piirittänyt nämä rakennukset.

Virkaatekevä pääministeri Claude Joseph on julistanut maahan poikkeusolot, jonka aikana poliisilla ja turvallisuusjoukoilla on laajemmat valtuudet tehdä kotietsintöjä, hallita liikennettä ja tehdä muita turvallisuustoimia.

Pääkaupungin kaduilla ihmiset ovat polttaneet useita autoja, joiden on arveltu kuuluneen hyökkääjille.

Petionvillen kaupunginosassa suuri ihmisjoukko kerääntyi poliisiaseman ympärille vaatimaan oman käden oikeutta epäillyille, joiden uskottiin olevan asemalla.

Presidentti Jovenel Moïsen, 53, kotiin hyökättiin haitilaisen tuomarin mukaan keskiviikkona aamuyhden aikaan paikallista aikaa.

Haitin presidentti Jovenel Moïse oli kuollessaan 53-vuotias. Arkistokuva vuodelta 2018.

Huumeviraston agentteina esiintynyt joukko tunkeutui presidentin pääkaupungin laitamilla sijainneeseen kotiin ja sitoi talon henkilökuntaan kuuluneita.

Päästyään makuuhuoneeseen hyökkäjät ampuivat presidenttiä 12 kertaa. Ampumishaavat olivat tulleet sekä suuri- että pienikaliiperisista aseista.

Presidentin vaimo Martine Moïse, 47, loukkaantui hyökkäyksessä ja hänet kuljetettiin Yhdysvaltoihin Miamiin hoidettavaksi. Pääministeri Josephin mukaan naisen tila on tällä hetkellä vakaa.

Haitilaisen tuomarin mukaan presidenttiparin Jomarlie-tytär oli myös kotona hyökkäyksen aikaan, mutta hän onnistui piiloutumaan makuuhuoneeseen ja pakeni paikalta vammoitta.

Poliisin on määrä myös kuulustella lähipäivinä Moisen turvallisuudesta surmayönä vastuussa olleita agentteja.