Ulkomaat

Amsterdamissa ammuttu toimittaja ”taistelee hengestään” – valvontakamera tallensi de Vriesin askeleet hetkeä ennen hyökkäystä

Poliisin mukaan rikostoimittaja Peter R. de Vriesin ampumisesta epäiltynä on pidätetty kaksi miestä, joista toinen on Puolan kansalainen. Kolmas tiistaina pidätetty on päästetty vapaaksi, eikä häntä enää epäillä osallisuudesta tekoon.

