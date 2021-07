Tutkijat löysivät 14 Leonardo da Vincin elossa olevaa sukulaista

Sukulaiset ovat Leonardo da Vincin velipuolten jälkeläisiä.

Historioitsijat väittävät löytäneensä vuosikymmeniä kestäneen projektin myötä 14 renessanssitaiteilija Leonardo da Vincin elossa olevaa sukulaista, The Guardian uutisoi.

Leonardo da Vinci syntyi huhtikuussa 1452 Vincissä, Toscanassa. Hänet tunnetaan erityisesti Mona Lisa -maalauksestaan, mutta myös lukuisista muista taideteoksistaan ja keksinnöistään. Da Vinci kuoli 67-vuotiaana toukokuussa 1519 Amboisessa, Ranskassa.

Historioitsija Alessandro Vezzosi ja Agnese Sabato ovat luoneet sukupuun ymmärtääkseen paremmin sitä, mikä teki da Vincistä ”neron,” kuten miestä on usein kuvailtu.

Mikäli da Vincin sukulaisiksi uskotut ovat todella hänen sukulaisiaan, ne voivat auttaa tutkijoita vahvistamaan, ovatko ranskalaisessa kappelissa olevat luut todella italialaisneron, LiveScience kertoo.

Da Vinci ei koskaan mennyt naimisiin eikä saanut lapsia, mutta hänellä tiedetään olleen ainakin 22 velipuolta. Tutkijat ovat seuranneet y-kromosomia, jonka isät antavat pojilleen ja, joka oli pysynyt lähes muuttumattomana 25 sukupolven ajan.

Tutkijoiden tuorein tutkimus käsittää 690 vuotta, alkaen Leonardo da Vincin isoisästä Michelestä, joka syntyi vuonna 1331, ja kävivät läpi 21 sukupolvea, mukaan lukien viisi perheen haaraa, päätyen 14 elossa olevaan sukulaiseen.

– He ovat iältään 1–85-vuotiaita, he eivät asu aivan Vincissä vaan naapurikunnissa niinkin pitkällä kuin Versiliassa ja heillä on tavallisia ammatteja kuten virkailija, maanmittaaja ja käsityöläinen, Vezzosi sanoo.