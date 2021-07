Espanjassa kiristetään seksuaalirikoksia koskevia lakeja: kaikki muu kuin suostumuksellinen seksi on raiskaus

Espanjan lisäksi myös 11 muuta Euroopan maata on päätynyt lainsäädännössä toteamaan, että kyse on raiskauksesta, jos henkilö ei ole antanut suostumustaan seksiin.

Espanjan hallitus hyväksyi tiistaina lain, jossa kaikki muu kuin yhteisymmärryksessä tapahtunut suostumuksellinen seksi määritellään raiskaukseksi, CNN uutisoi. Joukkoraiskausta pidetään rangaistusta koventavana tekijä ja sellaiseen syyllistynyt voidaan jatkossa tuomita jopa 15 vuoden vankeusrangaistukseen.

Nykyisen, vielä voimassa olevan lain mukaan, raiskaukseksi määritellään ainoastaan sellaiset teot, joissa tekijä on käyttänyt fyysistä väkivaltaa tai pelottelua.

– Hiljaisuus tai passiivisuus ei tarkoita suostumusta, hallituksen edustaja Maria Jesus Montero kuvaili uutta lakia.

Laki vaatii vielä parlamentin hyväksynnän, jonka uskotaan tulevan loppuvuoteen mennessä.

Espanjassa on vaadittu tiukennuksia seksuaalista väkivaltaa koskevaan lainsäädäntöön paljon julkisuutta herättäneiden tapausten takia. Yksi näistä tapauksista on nuoren naisen joukkoraiskauksesta syytetyn ”Pamplonan susilauman” tapaus.

Viiden miehen joukko oli kiistänyt syytteet raiskauksesta ja myös alemmat oikeustuomioistuimet hylkäsivät raiskaussyytteet, koska niiden mukaan miehet eivät pakottaneet naista sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai uhkaamalla. Keskeiseksi todisteeksi nousi miesten kuvaama video, jossa näkyy, kuinka nainen on liikkumatta ja pitää silmiään kiinni. Nainen kertoi lamaantuneensa tilanteessa pelosta eikä pystynyt liikkumaan.

Korkein oikeus kuitenkin lopulta totesi, että miehet olivat syyllistyneet raiskaukseen ja heidät tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi uhrin puhelimen varastanut mies sai lisäksi kaksi vuotta vankeutta.

Uusi laki tekee myös väijymisestä ja kadulla tapahtuvasta häirinnästä rikoslain alaisia tekoja, samoin kuin naisten ympärileikkauksesta.

Lisäksi laki vaatii ympäri vuorokauden toimivan puhelinlinjan perustamista seksuaalirikosten uhreille ja erityisiä lastenkoteja alaikäisille uhreille.

Espanjan laki on linjassa 11 muun Euroopan maan lakien kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa hyväksyttiin vuonna 2018 laki, jonka mukaan seksi ilman suostumusta on raiskaus, vaikkei uhriin olisi kohdistettu väkivaltaa eikä häntä olisi uhkailtu tai painostettu. Lain mukaan henkilön on annettava selkeä, joko sanallinen tai fyysinen, suostumus seksiin, BBC uutisoi tuolloin.

Muita maita, joissa vastaavanlainen laki on voimassa, ovat esimerkiksi Britannia, Portugali ja Saksa.