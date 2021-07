Haitin presidentti ammuttiin – asemiehet hyökkäsivät hänen asuntoonsa

Haitin pääministerin mukaan hyökkäys tapahtui kello yhden maissa paikallista aikaa.

Haitin presidentti Jovenel Moïse on kuollut hänen yksityisasuntoonsa kohdistuneessa hyökkäyksessä Port-au-Princessä, virkaa tekevä pääministeri Claude Joseph on kertonut, BBC uutisoi. Josephin mukaan presidentti ammuttiin.

Josephin mukaan presidentin asuntoon tunkeutui toistaiseksi tuntemattomat asemiehet yöllä kello yhden maissa paikallista aikaa. Moïsen vaimon kerrotaan loukkaantuneen hyökkäyksessä.

– Kaikkiin toimiin valtion jatkuvuuden takaamiseksi ja maan suojelemiseksi on ryhdytty. Joseph sanoi.

Reutersin mukaan ammuskelua on kuulunut ympäri Haitin pääkaupunkia Port-au-Princeä.

Moïse nousi valtaan vuonna 2017, työskenneltyään aiemmin liikemiehenä.

Oppositio syytti häntä korruptiosta ja pyrkimyksestä tehdä Haitista diktatuuri. Presidentti oli kiistänyt syytökset siitä, että hän käyttäytyi yhä autoritäärisemmin.

Haiti on poliittisesti jakautunut ja huoli laajoista levottomuuksista on kasvanut. Maa on myös kärsinyt ruokapulasta ja kasvavasta humanitäärisestä kriisistä.

Port-au-Princessä on kärsitty etenkin jengiväkivallan lisääntymisestä. Kuitenkin viime aikoina myös poliittisesti motivoitunut väkivalta on ollut kasvussa.