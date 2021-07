Ruotsinlaivan seisova pöytä koki suuren muutoksen: Tältä näyttää korona-ajan risteilybuffet

Ensimmäinen risteily Helsingistä Tukholmaan osoitti, miten korona-aika on muuttanut kaikkien himoitsemaa ruotsinlaivan seisovaa pöytää.

Missä katkaravut?

Se on ensimmäinen kysymys ruotsinlaivojen buffet-faneilla kun lähestyvät notkuvia herkkupöytiä.

Koronan myötä myös tämä suomalaisten ikisuosikki, ruotsinlaivan seisova pöytä, on kokenut muodonmuutoksen.

Annokset on koottu uusiutuvasta materiaalista tehtyihin pieniin astioihin tai lasisiin mukeihin.

Muutamia ruokalajeja asiakas saa annostella itse, mutta jokaisella on erilliset ottimet.

Viking Linen M/S Gabriellalla katkaravut löytyivät heti linjaston päästä, mutta ei vanhaan tyyliin muhkeana kekona kulhossa vaan valmiiksi annosteltuina pikku astioihin.

– Koronan myötä juuri buffetiin on ehkä jouduttu tekemään suurimpia muutoksia. Buffet oli koronan alkuvaiheessa haastava keissi, kertoo Gabriellan ravintolapäällikkö Erica Lehtinen.

Silmämääräisesti valikoimaa buffetissa on vähemmän, mutta toisaalta annoksia on kehitetty ja luotu uusia. Isojen tarjoilualustojen ja kulhojen sijaan annokset on koottu uusiutuvasta materiaalista tehtyihin pieniin astioihin tai lasisiin mukeihin.

Muutamaa ruokalajia kuten leikkeleitä voi annostella itse, mutta niihin jokaisen asiakkaan on otettava erilliset muoviottimet, jotka käytön jälkeen laitetaan pois.

– Monet olivat odottaneet nimenomaan buffet-pöytää, kertoi Gabriellan ravintolapäällikkö Erica Lehtinen.

Kokki annostelee lämpimät ruuat valmiiksi lautasille ruokailijan toiveiden mukaan.

Lisäksi kokki kasaa lämpimät ateriat valmiiksi lautasille ruokailijan toiveiden mukaisesti.

Juomapisteissä olut- ja viinihanat ovat avoinna, mutta niillä asioivia kehotetaan käyttämään aina uutta juomalasia sekä käsidesiä.

– Tiskin määrä on kyllä kasvanut aiemmasta, toteaa Lehtinen.

Myös asiakaspaikkoja on vähemmän käytössä ja näin pidetään huolta turvaväleistä.

– Aiemmin saattoi samassa pöydässä olla useita seurueita, mutta nyt pöytää kohden on vain yksi seurue tai vaikka pariskunta.

Annostelun lisäksi myös asiakaspaikkoja on vähemmän käytössä samanaikaisesti.

Hävikkiä tulee vähemmän, kun ruokaa on annosteltu pienempiin astioihin valmiiksi.

Illallisbuffetissa aiempi kahden kattauksen tahti on muuttunut kolmeen asiakasmäärän porrastamiseksi.

Aamiaisella ei Gabriellalla matkustajien vähyyden vuoksi tarvittu eri kattauksia, mutta erikoisristeilyillä niitä voi olla jopa 5–6, joille matkustajat varaavat vuoronsa etukäteen.

– Nythän tänne mahtuisivat vaikka kaikki asiakkaat. Laivalla on aamulla 450 matkustajaa eivätkä kaikki kuitenkaan tule samaan aikaan, huomauttaa Lehtinen 500-paikkaisessa ruokasalissa.

Aamiaista saa myös a la carte -ravintolassa, jossa Premium-aamiaisen lämpimät ruuat tarjoillaan pöytiin.

Vaikka buffet on sekä ulkonäöltään että määrältään hyvin erilainen kuin risteilyfanit muistavat, kerää se kehuja.

– Ihmiset pitävät esimerkiksi valmiista annoksista. Jos aiemmin tuli otettua lautanen täyteen, niin annoksia napataan maltillisemmin. Lisäksi ruokahävikkiä tulee vähemmän. Maku on edelleen hyvä. Päinvastoin voi jopa sanoa, että laatu on noussut koronan myötä.

Uudistunut buffet kerää ruokailijoilta kehuja.

Asiakasmääriä on porrastettu.

Laivalla koronavarovaisuus on näkyvästi esillä. Niistä muistuttavien kylttien lisäksi käsidesilaitteita on tiheässä, ja kaikki henkilökunnasta käyttävät maskeja tai pleksisuojia kasvojen edessä.

Koronan vuoksi osa laivan palveluista on yhä suljettuina, kuten saunat ja kylpyläosasto.

Lasten leikkitiloissa pomppulinna ja pallomeri ovat pois käytössä.

Leikkitiloissa desinfioidaan kaikki pinnat useita kertoja päivässä ja illalla sulkeutumisen jälkeen koko tila puhdistetaan erikoislaitteella.

Lue lisää: Matkustajat iloitsivat, kun pitkä tauko Helsingin ja Tukholman risteilyissä päättyi: ”Tuntui kuin olisi vangiksi jäänyt”

Viking Line on panostanut koronariskin hallintaan saamalla muun muassa ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitos Det Norske Veritas Germanischer Lloydin (DNV GL) My Care -menetelmän mukaisen verifioinnin. Verifioinnilla Viking Linen tartuntatauteja koskeva työ pandemian aikana saa kolmannen osapuolen laadunvarmistuksen ja valvonnan.

– Tähän mennessä meidän laivoilta ei ole levinnyt tartuntaketjuja. Muutamia tartuntoja on löytynyt myös henkilökunnan puolelta, mutta olemme pystyneet hoitamaan ne niin, ettei tauti ole levinnyt, kertoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Varustamot ovat korona-aikana järjestäneet erikoisristeilyjä. Esimerkiksi Gabriella suuntaa seuraavaksi Hankoon. Kohteina ovat myös Kotka sekä Visby.

– Joka viikko katsotaan mitä tehdään. Olemme oppineet, että pitää reagoida nopeasti ja joustavasti, sanoo Boijer-Svahnström.

Tukholman-risteilyt olivat pysähdyksissä maaliskuun lopulta 2020 lähtien.

Laivojen jäätyä satamiin myös niiden henkilökunta on joutunut koville ja Viking Linelläkin lomautukset ovat osin päällä.

– Hyvin suuri osa meidän maa- ja merihenkilökunnasta on valitettavasti yhä lomautettuina. Aika paljon on kiinni kesästä. Tästä tulee ehkä hieman parempi kuin viime vuonna, mutta ei niin hyvä kuin odotettiin.

Kesällä laivoille on otettu takaisin henkilökuntaa matkustajamäärien mukaan.

– Se on iloinen asia. Moni sellainen kollega, jota ei ole nähnyt vuoteen on töissä tällä hetkellä, kertoo Boijer-Svahnström.

– Mutta kyllä tässä vähän perhosia on mahassa, miten tehdään syksyllä.