Ulkomailla on ihmetelty Suomessa ja muissa Pohjoismaissa mitattuja korkeita lämpötiloja.

Suomen helleaalto on noussut uutisotsikoihin maailmalla.

Muun muassa The Guardian uutisoi Kevolla sunnuntaina tehdystä lämpöennätyksestä. Tuolloin päivän korkeimmaksi lämpötilaksi mitattiin 33,6 astetta. Lämpimämpää on ollut edellisen kerran vuonna 1914, kun Inarin Thulessa mitattiin 34,7 astetta, brittilehti siteeraa STT:tä.

– Pohjoismaat kärsivät helleaallosta samalla, kun Lapissa mitattiin korkein lämpötila sitten vuoden 1914, brittilehti on otsikoinut artikkelinsa.

Artikkelissa Pohjoismaita piinaava helleaalto yhdistetään Pohjois-Amerikan helteisiin. Jutussa esiintyvä asiantuntija, meteorologian professori Michael Reeder kertoo, että trooppinen matalapaine on häirinnyt ilmakehää läntisellä Tyynellä valtamerellä ja tämän seuraukset ovat nähtävissä niin sanotussa Rossby-aallossa. Reederin mukaan planetaarinen aalto laukaisi Länsi-Kanadassa helleaallolle otolliset olosuhteet. Tämä puolestaan laukaisi toisen aallon Pohjois-Atlantilla, joka murtui ja loi olosuhteet helleaallolle Pohjois-Euroopassa.

– Joten siitä näkökulmasta katsoen Skandinavian korkeilla lämpötiloilla on suora yhteys siihen, mitä tapahtui Pohjois-Amerikassa, Reeder väittää.

Brittilehdistä myös esimerkiksi Independent uutisoi Kevon lämpöennätyksestä.

Amerikkalaisen ABC Newsin julkaiseman uutistoimisto AP:n jutun mukaan Suomen Lappi puolestaan ”läkähtyy ennätyksellisessä helleaallossa”.

Saman jutun on julkaissut myös Qatarissa päämajaansa pitävä Al Jazeera.

– Alueella, joka on Suomen suurin pinta-alaltaan, mitataan yleensä ennätyksiä kylmimmissä lämpötiloissa 5,5 miljoonan asukkaan maassa, jutussa kuvaillaan Lappia.

Uutinen Suomen ja Pohjoismaiden helteistä on levinnyt AFP:n kautta myös esimerkiksi The Strait Timesiin, joka on singaporelainen lehti.

– Helleaalto iski Pohjoismaihin, 34 astetta mitattiin arktisella alueella, jutun otsikossa todetaan.