Ennuste: Pohjois-Koreassa tänä vuonna 860  000 tonnin ruokavaje

Pohjois-Korean ruokavaje on tänä vuonna arviolta noin 860 000 tonnia, ennustaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.

Määrä vastaa järjestön mukaan noin 2,3 kuukauden ruuankäyttöä.

– Jos tätä vajetta ei pystytä riittävästi täyttämään kaupallisella tuonnilla tai ruoka-avulla, ruokakunnat voivat kokea ankaran laihan ajanjakson elokuusta lokakuuhun, järjestön raportissa todetaan.

Köyhä Pohjois-Korea on kärsinyt ruokapulasta jo vuosia. Maalle on asetettu useita kansainvälisiä pakotteita sen aseohjelmien vuoksi. Maa on kehittänyt sekä ydinaseita että ballistisia ohjuksia.

Viime vuonna maan ongelmia lisäsivät koronapandemia sekä kesämyrskyt ja tulvat.

Pohjois-Korea sulki rajansa viime vuoden tammikuussa suojellakseen itseään pandemialta, minkä seurauksena eristäytyneelle maalle elintärkeä kaupankäynti Kiinan kanssa on supistunut hyvin pieneksi. Kansainväliset avustustyöntekijät ovat lähteneet maasta.

Viime kesänä taifuunien aiheuttamat tulvat tuhosivat tuhansia koteja ja peittivät alleen viljelysmaita.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un myönsi kesäkuussa, että maan elintarviketilanne on "tiukka" ja varoitti ihmisiä valmistautumaan "kaikkien aikojen pahimpaan tilanteeseen".

1990-luvulla Pohjois-Korea kärsi tuhoisasta nälänhädästä maan jäätyä ilman tärkeää tukea Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tuolloin nälkään kuoli satojatuhansia ihmisiä.