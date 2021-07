Demokraattien ehdokas voitti esivaalit New Yorkissa – entisen poliisin odotetaan nousevan pormestariksi

New Yorkin pormestari valitaan ensi marraskuussa.

Yhdysvaltojen New Yorkissa entinen poliisi Eric Adams on voittanut demokraattien esivaalit ja on siten lähempänä pormestarin virkaa, The Guardian uutisoi. Adamsista, 60, on tulossa New Yorkin toinen musta johtaja.

Adams on vedonnut poliittiseen keskustaan ja samaan aikaan luvannut uudistaa New Yorkin poliisilaitosta ja pitää newyorkilaiset turvassa rikoksista. Poliisin viime kuun lukujen mukaan rikollisuus nousi 22 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana ja ammuskelut lisääntyivät 73 prosenttia, BBC kertoo.

Adams on itse maltillinen demokraatti, joka ei tukenut kampanjansa aikana rahoituksen vähentämistä poliisilta. Hän myös korosti muiden uudistusten tärkeyttä.

– Jos mustien elämillä on todella väliä, Adams sanoi viitaten Black Lives Matter -liikkeeseen.

– Kyse ei voi olla ainoastaan poliisien väärinkäytöksistä. Pitää myös vastustaa yhteisöjämme rikki repivää väkivaltaa.

Adams on selkeä ennakkosuosikki pormestariksi ja hänen uskotaan nousevan virkaan ongelmitta.

Adams kohtaa marraskuisissa vaaleissa republikaanien vähemmän tunnetun ehdokkaan Curtis Sliwan, joka on puheradion juontaja. Sliwa myös perusti Guardian Angelsin, jonka vapaaehtoiset pyrkivät torjumaan rikoksia. Järjestö partioi kaduilla, mutta järjestää myös erilaisia koulutusohjelmia ja -tilaisuuksia.