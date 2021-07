Irakin Erbiliin tehty lennokki-isku – puolustusvoimien mukaan kaupungissa olevat suomalaisjoukot ovat kunnossa

Puolustusvoimien pääesikunnan tietojen mukaan kaikki kaupungissa olevat suomalaisjoukot on tavoitettu ja he ovat kunnossa.

Erbilin lentokentällä on äärijärjestö Isisiä vastaan taistelevan koalition käyttämä sotilastukikohta. Arkistokuva.

Irakin pohjoisosassa sijaitsevassa Erbilissä on tehty lennokki-isku kansainväliselle lentokentälle, kertovat kurdiviranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lentokentällä on äärijärjestö Isisiä vastaan taistelevan koalition käyttämä sotilastukikohta. Kurdialueen Erbilissä toimivat myös Irakissa koulutustehtävissä olevat suomalaissotilaat.

Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle alkuyöstä, että lentokentällä on ollut tilanne myöhään illalla. Heidän tietojensa mukaan kaikki kaupungissa olevat suomalaisjoukot on tavoitettu ja he ovat kunnossa.

Koalition operaatiossa on Irakissa mukana noin 70 suomalaista, joista pieni osa on pääesikunnan viestinnän mukaan Erbilissä.

Kurdiviranomaisten mukaan kukaan ei ole haavoittunut eikä iskusta ole aiheutunut isompia vahinkoja.