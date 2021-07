Tunnetun hollantilaisen toimittajan ampumisesta epäilty henkilö otettu kiinni Amsterdamissa – päähän ammutun uhrin vammat vakavat

Ammutuksi joutunut toimittaja Peter R. de Vries oli kertonut olevansa tappolistalla.

Tunnettua hollantilaista toimittajaa on ammuttu Amsterdamissa illalla. Päähän ammutun uhrin vammat ovat vakavat, kertoi hollantilainen De Telegraaf -lehti.

Lue lisää: Hollantilaista rikos­toimittajaa ammuttiin kadulla Amsterdamissa – poliisi jahtaa epäiltyä

Poliisin edustajan mukaan mahdollinen ampuja on saatu otettua kiinni. Poliisi on lehden mukaan ottanut kiinni kaksi epäiltyä pysäytettyään mahdollisen pakoauton, minkä lisäksi kolmas epäilty on pidätetty toisaalla.

Muun muassa Parool-lehti sekä uutistoimistot ANP ja BNO kertoivat, että ammuttu mies on tunnettu tutkiva toimittaja ja rikosreportteri Peter R. de Vries, 64. Myöhemmin myös poliisi vahvisti uhrin henkilöllisyyden.

Tutkiva toimittaja Peter R. de Vries on työskennellyt useiden maailmalla suurta näkyvyyttä saaneiden tapausten parissa.

Silminnäkijöiden mukaan de Vries oli poistunut rakennuksesta lähellä Leidseplein-aukiota ja kävelemässä autoonsa, kun häntä ammuttiin lähietäisyydeltä päähän. Poliisi on vahvistanut miestä ammutun lähietäisyydeltä.

Hollantilainen RTL-televisiokanava on Reutersin mukaan ilmoittanut de Vriesin poistuneen kanavan studiolta juuri ennen ampumista.

De Vriesin kerrottiin lehdistötilaisuudessa taistelevan sairaalassa hengestään.

– Hän sai vakavia vammoja ja taistelee hengestään. Hän on kansallissankari meille kaikille. Harvinaislaatuisen rohkea journalisti, joka väsymättömästi hakee oikeutta, kertoi Amsterdamin pormestari Femke Halsema lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

Hollannin pääministeri Mark Rutte puolestaan kutsui tapausta ”järkyttäväksi ja käsittämättömäksi”.

– Tämä oli hyökkäys sekä rohkeaa toimittajaa että demokratiamme kannalta ensiarvoisen tärkeää vapaata lehdistöä vastaan. Rukoilemme, että hän selviää.

Ammutuksi joutunut toimittaja oli kertonut olevansa tappolistalla. De Vries on työskennellyt useiden maailmalla suurta näkyvyyttä saaneiden tapausten parissa. Yksi niistä on yhdysvaltalaisen Natalee Hollowayn katoaminen Aruballa vuonna 2005.

Holloway-tapauksen uutisointi poiki de Vriesille kansainvälisen Emmy-palkinnon ajankohtaisohjelmien kategoriassa.