Viron konsuli pidätettiin Pietarissa – vastaanotti kiellettyä materiaalia

Pidätyksen teki Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti tiistaina alkuillasta Viron Venäjän-konsulin Mart Lätten vakoilusta.

Pidätyksestä kertoi Suomessa ensin Yle.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan konsuli vastaanotti Venäjän kansalaiselta ”suljettuja materiaaleja”. Tällä viitataan salaisiin tai ei-julkisiin tietoihin.

– Tallainen toimi ei ole soveliasta diplomaattisen työntekijän asemassa ja on selvästi vihamielistä Venäjän kohtaan, FSB kertoi tiedotteessaan uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Konsulaatin työntekijöillä on diplomaattinen koskemattomuus, ja se suojaa diplomaatteja rikosoikeudellisilta toimilta. Heiltä voidaan kuitenkin evätä oikeus olla maassa, eli heidät voidaan karkottaa, jos lainrikkomus on riittävän vakava tai jos toiminta on isäntämaalle haitallista.

Tämä oli jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun FSB pidättää vieraan maan konsulin Pietarissa. Huhtikuussa saman koki Ukrainan konsuli Aleksandr Sosonjuk, kun myös Sosonjukin todettiin ottaneen Venäjän kansalaiselta vastaan ei-julkisiksi tarkoitettua aineistoa.

Sosonjukin oli tapauksen jälkeen poistuttava Pietarin alueelta.

Venäjällä on hyvin ankarat rangaistukset vakoilusta. Heinäkuun alussa reservin luutnantti Andrei Pikula tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Pikula oli Lenta.ru-sivuston mukaan tehnyt salaa töitä ulkomaiselle tiedustelupalvelulle syksystä 2018 saakka ja välittänyt valtionsalaisuudeksi rinnastettavaa tietoa vieraaseen maahan.

Lätteä ei tosin voida tuomita Venäjällä vankeuteen.