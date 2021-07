Norjan salamaniskuissa saivat surmansa sisarukset Benedicte, 18, ja Victoria, 12 – perheen kolmas tytär pääsi jo sairaalasta

Sunnuntaina Melshornet-tunturin huipun tuntumassa rajun ukonilman yllättämiksi tulleen kolmen hengen seurueen jäsenet olivat poliisin mukaan saman perheen tyttäriä.

Salamaniskut surmasivat kaksi ihmistä ja veivät sairaalaan kolmannen sunnuntaina Norjassa. Traaginen turma tapahtui Hareidin kunnan alueella sijaitsevalla Melshornet-tunturilla maan länsiosissa.

Pelastusjohtaja Borge Amdam kertoi aiemmin tiedotusvälineille, että kolmen hengen seurue oli lähes tunturin huipulla silloin, kun he jäivät ukonilman keskelle. Tiedossa ei ole, olivatko he jo laskeutumassa huipulta vai kenties vielä nousemassa sille.

Norjan poliisi ja paikallinen media kertoivat tiistaina, että kyse oli saman perheen tyttäristä. Poliisi julkaisi perheen luvalla myös kuvat surmansa saaneista Benedicte Myrsetistä, 18, sekä Victoria Myrsetistä, 12.

Salamaniskusta loukkaantuneen kolmannen sisaruksen nimeä ja ikää ei ole annettu julkisuuteen, mutta hänen kerrottiin päässeen jo pois Haukelandin yliopistollisesta sairaalasta.

Muun muassa VG ja Aftenposten kirjoittavat, että Oslon Vestre Akerin kaupunginosasta kotoisin olevat tytöt olivat lomailemassa Ålesundin lähellä sijaitsevassa Hareidissa. Perheen lisäksi tragedia on osunut lujaa oslolaisen asuinalueen yhteisöön, jonka aktiivisiksi jäseniksi lehti kuvailee tyttöjä.

Maanantaina kirkot sekä Hareidissa että Vestre Akerissa pitivät ovensa auki niille, jotka halusivat tulla suremaan menehtyneitä.

– Tämä vaikuttaa niin moniin, kaikilla tavoin, kaupunginjohtaja Yngvar A. Huseby kommentoi tragediaa jo aiemmin.

Vestre Akerissa sijaitsevan Risin kirkon pastori Jan Erik Heffermehl kertoi Norjan yleisradiolle NRK:lle koko seurakunnan olevan surun murtama tapahtuneen johdosta. Myrsetin perheen tytöt olivat aktiivisia ja tunnettuja myös seurakunnan piireissä.

– Tuntuu, että tätä on niin vaikea uskoa. Puhumme perheestä, joka on lomalla ja jonka aikomuksena on kokea hauskoja asioita yhdessä. Ja sitten tapahtuu päinvastainen, pastori Heffermehl pohti.