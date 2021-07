Tutkimus: Kaliforniasta löytyi uusi ikävä koronavariantti – pystyy väistämään rokotesuojaa yhä paremmin

Epsilonvarianttia ei pidetä ainakaan vielä välittömänä huolenaiheena.

Koronaviruksen kantamuodosta sars-cov-2:sta on löydetty jälleen uusi virusmuunnos, joka herättää orastavasti huolta.

Muunnos on järjestyksessään viides, joten se on saanut kreikkalaisten aakkosten mukaan nimekseen epsilon. Muunnos tunnetaan myös nimellä Kalifornian-variantti, sillä se tavattiin ensimmäisen kerran Kaliforniassa loppuvuodesta 2020.

Viime viikolla tiedelehti Sciencessa julkaistun tutkimuksen mukaan epsilonvariantti pystyi laboratorio-oloissa väistämään entistä paremmin rokotuksen tai sairastetun infektion kautta muodostuneiden vasta-aineiden antaman suojan.

Tutkimus tehtiin Washingtonin yliopistossa.

Tutkimuksessa tutkittiin veriplasmanäytteet 30 koehenkilöltä, jotka olivat saaneet kaksi annosta joko Modernan (15 henkilöä) tai BioNTech/Pfizerin (15 henkilöä) koronarokotetta ja joiden vasta-ainetasot olivat kehittyneet huippuunsa. Lisäksi tutkittiin yli 10:n oireellisen infektion saaneiden näytteet.

Laboratoriokokeissa tulokset osoittivat, että sairastetun infektion tai saatujen rokotusten jälkeen muodostuneet vasta-aineet eivät antaneet yhtä hyvää suojatehoa epsilonvarianttia vastaan kuin muita virusvariantteja vastaan. Tutkittavien veriplasman vasta-aineiden kyky neutralisoida epsilonvariantti oli 2–3,5-kertaisesti alentunut. Tutkimuksessa alenemaa kuvattiin ”vaatimattomaksi mutta merkittäväksi”.

Fakta Koronavirusvariantit Alfa (brittivariantti B.1.1.7.): Britannian Kentistä ensimmäisen kerran viime syksynä havaittu muunnos, joka on herkästi tarttuva ja levinnyt laajalti eri puolille maailmaa. Beta (Etelä-Afrikan-variantti B.1.351): Alkujaan Etelä-Afrikasta lähtenyt virusmuunnos, joka piikkiproteiinimutaationsa E484K avulla pystyy jonkin verran väistämään rokotteen muodostamaa immuniteettia. Ei ole lopulta levinnyt valtoimenaan. Gamma (Brasilian-variantti P1): Brasiliassa laajoja tartuntaketjuja aiheuttanut muunnos. P1:ssä on sama mutaatio E484K kuin Etelä-Afrikan virusmuunnoksessakin. Ei ole levinnyt kovin pahasti Etelä-Amerikan ulkopuolelle. Delta (Intian-variantti B.1.617.1 tai B.1.617.2): Intiasta lähtenyt erittäin tartuttava virusmuunnos. On levinnyt nopeasti jokaiseen maanosaan ja aiheuttanut laajoja tartuntaketjuja. Deltan ansiosta monessa maassa, mm. Britanniassa ja Venäjällä, tartuntaluvut ovat kääntyneet jyrkkään nousuun. On syrjäyttämässä alfan valtaviruskantana. Epsilon (Kalifornian-variantti B.1.427 ja B.1.429): Kaliforniassa isosti alkuvuodesta levinnyt muunnos. Pystyy neutraloimaan nykymuunnoksista vasta-aineita tehokkaimmin, mutta on kuitenkin jäänyt alfan ja sittemmin deltan jyräämäksi. Epsilon on potentiaalisesti huolestuttava, mutta välitöntä uhkaa tai vaaraa siitä ei asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä ole.

Tutkijat havaitsivat, että epsilonvariantin piikkiproteiinissa on tapahtunut kolme mutaatiota (S13I, W152C ja L452R). Virus tarrautuu piikkiproteiinin avulla ihmissoluun ja tunkeutuu solun sisälle.

MRNA-rokotteet (Pfizer ja Moderna) saavat ihmiskehossa aikaan viruksen piikkiproteiinin tuotannon ja sitä kautta vastustuskyvyn virusta vastaan. Kun epsilonvariantin piikkiproteiinin koostumus on muuttunut mutaatioiden takia, on mahdollista, että epsilonvariantti on entistä tarttuvampi ja että nykyiset rokotteet ovat jonkin verran tehottomampia estämään epsilonvariantin aiheuttamaa infektiota.

Epsilonvarianttia on nykytiedon mukaan havaittu 34 maassa.

Maailman terveysjärjestö WHO on toistaiseksi luokitellut epsilonvariantin silmällä pidettäväksi, kun neljä muuta eli alfa- (brittivariantti), beta- (Etelä-Afrikan-variantti), gamma- (Brasilian-variantti) ja deltavariantti (Intian-variantti) ovat astetta ylemmässä luokituksessa eli ”huolestuttavissa”.

Epsilonvariantti aiheutti alkuvuodesta laajoja tartuntaketjuja Kaliforniassa, ja pahimmillaan se aiheutti liki puolet tutkituista Los Angelesin sairastumisista. Kesäkuun lopussa sen osuus kaikista Yhdysvaltain tartunnoista oli kuitenkin laskenut yhteen prosenttiin.

Epsilonvariantti pystyy tutkimuksen mukaan väistämään rokotteen antamaa suojaa muuntuneen piikkiproteiinin ansiosta.

EU:n tartuntatautivirasto ECDC on listannut epsilonvariantin seurattavien joukkoon. Toistaiseksi epsilonvariantti on aiheuttanut EU:n alueella vain paikallisia ja satunnaisia tautiryöpsähdyksiä.

Epsilonvariantti ei ole lähtenyt leviämään maailmanlaajuisesti alfa- tai deltavariantin tavoin. Sen takia ainakaan toistaiseksi sitä ei pidetä isona ja välittömänä uhkana eri maiden rokotusohjelmien tehokkuuteen.