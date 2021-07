Israelin väestöstä noin 60 prosenttia on saanut kaksi annosta koronarokotetta.

Israelin koronatilanne on kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan.

Muun muassa Business Insider kertoo, että deltavariantti jyllää maassa nyt niin kovalla vauhdilla, että koronarajoituksia saatetaan joutua ottamaan uudelleen käyttöön.

Israelissa koronatartuntoja on pitkään ollut päivittäin vain kourallinen, mutta nyt niiden määrä on noussut yli kolmeensataan uuteen tapaukseen päivittäin. Vakavasti sairaiden määrä on noussut 21:sta 35:een, Reuters kertoo. Syynä on deltavariantti.

Israelin terveysministeriön johtaja Chezy Levy sanoi kesäkuun lopussa, että deltamuunnoksen osuus maan uusista infektioista on noin 70 prosenttia. Asiantuntijat ovat arvioineet deltavariantin tarttuvan herkemmin kuin muut koronaviruksen variantit.

Times of Israel -lehti raportoi sunnuntaina, että maan terveysviranomaiset kokoontuvat keskustelemaan uusista rajoituksista tänään tiistaina.

Israelissa oli aiemmin käytössä rokotustodistukset, niin sanotut vihreät passit, jotka ovat oikeuttaneet pääsyn muun muassa ravintoloihin ja kulttuuritapahtumiin. Hyvän tautitilanteen takia niistä kuitenkin luovuttiin kesäkuun alussa, sillä uusia tartuntoja todettiin päivittäin alle 20.

Nyt viranomaiset pohtivat, pitäisikö järjestelmä ottaa uudelleen käyttöön. Tutkijat pelkäävät, että ilman rajoituksia päivittäisten tartuntojen määrä saattaa nousta tuhanteen tulevina viikkoina.

Maskisuositus on jo otettu uudestaan käyttöön, ja rokotetutkin ihmiset joutuvat taas karanteeniin, jos he ovat altistuneet deltavariantille.

Uusista tartunnoista noin puolet on todettu lapsilla. Kesäkuun lopulla rokotukset laajennettiin Israelissa myös 12–15-vuotiaiden ikäryhmään.

AFP:n haastattelema Ran Balicer, Israelin kansallisen Covid-19-asiantuntijapaneelin puheenjohtaja, huomautti maanantaina, että uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia ei ole raportoitu 12 päivään.

Israelin viranomaisten mukaan Pfizerin ja Biontechin koronarokote ei tunnu tepsivän deltavarianttiin yhtä tehokkaasti kuin muihin koronaviruksen variantteihin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Rokote estää vakavaa tautimuotoa edelleen hyvin, mutta ei niin tehokkaasti tartuntoja ja lieviä tautitapauksia.

Business Insider raportoi, että israelilaisen uutissivuston mukaan Israelissa Pfizerin rokotteen teho tartuntoja ja oireista tautia vastaan on deltavariantin leviämisen myötä laskenut noin 94:stä prosentista 64 prosenttiin, mutta edelleen se suojaa 93-prosenttisesti vakavalta tautimuodolta ja sairaalaan joutumiselta.

Reutersin mukaan Pfizerin edustaja oli kieltäytynyt kommentoimasta Israelin tilastoja.

Britanniassa aiemmin tehdyssä tutkimuksessa lieväoireisen infektion suojatehoksi deltavarianttia vastaan saatiin Pfizerin rokotteella kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen 79 prosenttia.

Israelin väestöstä noin 60 prosenttia on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Noin 38 prosenttia väestöstä on kuitenkin edelleen rokottamatta.

Israelissa asuu noin 9,3 miljoonaa ihmistä.