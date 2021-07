”Mitä jos joku ottaisi aseen ja etsisi tyttömme?” Tällainen oli Michelle Obaman kausi tappouhkauksien keskellä

Michelle Obama joutui asettamaan itsensä ja perheensä suureen vaaraan ensimmäisenä puolisona. Barack Obama sai jopa 30 tappouhkausta joka päivä.

Musta presidentti Valkoisessa talossa vaikutti mahdottomalta, kunnes Barack ja Michelle Obama muuttivat sisään tammikuussa 2009 lastensa Malian ja Sashan kanssa.

Michelle Obama jätti menestyksekkään uran taakseen, jotta se oli mahdollista.

– Monet ihmiset eivät tiedä, että Michelle oli oikeastaan perheen elättäjä. Hän oli Chicagon yliopiston yhteiskuntasuhteiden johtaja. Se oli hieno työ ja hän rakasti sitä, Michelle Obaman neuvonantaja Melissa Winter kertoo Naiset vallan takana -dokumenttisarjan Michelle Obamaa käsittelevässä jaksossa.

Ensimmäisen naisen tehtävä on vaikea. Siihen ei ole opaskirjaa, siitä ei saa palkkaa, mutta koko maailma seuraa, miten uusi tulokas täyttää ensimmäisen naisen saappaat. Tai korkokengät.

Suomeksi sanapari ensimmäinen nainen kuulostaa typerältä, mutta asema Yhdysvaltojen presidentin puolisona on erityinen.

– Meidän Valkoinen talomme on tavallaan hovi. Michelle Obama on nykyaikainen uranainen. Hänen piti nyt totutella olemaan pelkästään suurmiehen vaimo, dokumentissa kuvaillaan.

Sasha ja Malia Obama viettivät kahdeksan vuotta nuoruudestaan Valkoisessa talossa. Kuva on vuodelta 2011.

Michelle Obama ei halunnut pitää ensimmäisen naisen roolia työpaikkana, mistä Hillary Clinton oli saanut kritiikkiä. Hän kertoi ihailleensa Laura Bushin tapaa olla maan ensimmäinen nainen.

Ensimmäisessä lausunnossaan alkuvuonna 2009 hän painotti olevansa äiti. Ylipäällikköäiti, hän sanoi. Lausuntoa pidettiin merkittävänä, sillä hän toisaalta sanoi että ei sekaannu miehensä työhön ja toisaalta nosti puheillaan mustien äitien asemaa.

Hänen otteensa ensimmäisenä naisena oli yhteiskunnallisesti aktiivinen. Michelle Obama kampanjoi lasten ja vanhempien terveellisemmän syömisen puolesta ja otti puheissaan näkyvästi kantaa muun muassa mustien kokemaa poliisiväkivaltaa vastaan.

Kaikkia Michelle Obaman tekemisiä ja lausumisia tulkittiin suurennuslasi kädessä. Asiantuntijat kutsuvat Michelle Obaman vuosia nuorallakävelyksi, sillä hänen jokaista liikettään seurattiin tarkemmin kuin aiempia ensimmäisiä naisia.

”Presidentti ja ensimmäinen nainen vilkuttavat tukijoilleen matkalla virkaanastujaisiin. Olin kysynyt presidentiltä, voinko ajaa heidän kanssaan presidentin limusiinilla. ’Mutta Michellen ja minun oli tarkoitus muhinoida’, presidentti vitsaili”, kuvaaja Pete Souza on kertonut.

Michelle Obama oli tärkeässä roolissa miehensä presidentin uralla 2009–2017 ja hänen vaalikampanjoissaan. Barack Obama toimi Illinois’n senaattorina 2005–2008 ennen kuin hänet valittiin presidentiksi.

Barack Obaman päästrategi David Axelrod kertoo dokumentilla ensitapaamisestaan Michelle Obaman kanssa. Vuosi oli 2003, ja Barack Obaman ensimmäinen vaalikampanja oli alkamaisillaan.

– Juttelin Michellen kanssa ensi kertaa Obaman mainoksen kuvauksissa. Barack kysyi, onko yes we can liian imelä (vaalisloganiksi). Hän katsoi Michelleä ja kysyi: ’Mich, mitä mieltä olet?’ Michelle sanoi, että hmm, ei liian imelää. Ymmärsin heti oman paikkani strategisten neuvonantajien rivissä, Axelrod muistelee.

Michelle Obama ei ollut lehdistön tai yleisön suosikki vielä kampanjan alussa, mutta hän löysi tavat lumota yleisö.

– En seisoisi tässä tänään ilman jatkuvaa tukea parhaalta ystävältäni, seuraavalta maan äidiltä, Michelle Obamalta, Barack Obama julisti, kun vaalitulokset vahvistuivat marraskuussa 2007.

Kun Barack Obama pyrki toiselle kaudelleen 2011, Michelle Obaman huima kannatus tuki kampanjaa paljon, kenties merkittävästi.

Michelle Obaman ympärille on kehittynyt hype, ja monet toivovat hänestä demokraattien presidenttiehdokasta 2024 vaaleihin, vaikka Michelle Obama on moneen otteeseen kieltäytynyt.

Obamat saivat turvamiehet suojakseen poikkeuksellisen aikaisin, jo vaalikampanjan alkumetreillä.

John F. Kennedeyn salamurha marraskuussa 1963 järkytti maailmaa ja lisäsi valtionjohtajien suojelua.

– Medgar Evers, Malcolm X, tohtori King. Mustassa yhteisössä tietää, että lähes kaikki sankarit, joista luet, on surmattu. Michelle, jolla oli enemmän menetettävää kuin muilla, vakuutti ihmisille, että riski kannattaa, CNN:n politiikan toimittaja Van Jones sanoo.

Maan lähihistoriassa presidenttiä on ammuttu kaksi kertaa tiukasta suojelusta huolimatta. John F. Kennedy kuoli luoteihin 1963. Ronald Reagan haavoittui vatsan alueelle mutta selvisi 1981.

Marraskuussa 2011 Obamien asunnon olohuoneen ikkunaa tulitettiin puoliautomaattiaseella, mutta kukaan ei loukkaantunut. Vuosien aikana Barack Obamalle muun muassa lähetettiin postitse pommi ja tv-toimittajaksi naamioitunut mies yritti puukottaa presidentin. Tappouhkauksia Barack Obama sai jopa 30 päivässä.

Sosiaalinen media ja rasismi tekivät väkivallan uhasta vielä aiempaa konkreettisemman. Obamien kaudelle osui sosiaalisen median nousu merkittäväksi politiikankin areenaksi. Michelle Obama twiittasi kansalle ja käytti sosiaalista mediaa hyväkseen, mutta some on kaksiteräinen miekka. Sosiaalisen median kanavat ja keskustelupalstat olivat rasismia ja vihapuhetta pullollaan.

Presidenttipariin kohdistuva vihapuhe kulminoitui muun muassa Barack Obaman syntymätodistusliikkeeseen, jossa ihmiset väittivät täysin tekaistusti, että Obama ei olisi Yhdysvaltojen kansalainen ja täten ei olisi oikeutettu asemaansa presidenttinä.

– Mietin joka päivä, että yksi hullu ihminen riittää, Obaman päästrategi Axelrod sanoo.

Michelle Obama kuvaa muistelmissaan hyökkäyksiä hulluiksi, ilkeiksi ja vaarallisiksi.

– Entä jos joku mieleltään epävakaa ottaisi aseen ja ajaisi tänne? Ja etsisi tyttömme? Donald Trumpin äänekkäät, holtittomat vihjailut vaarantavat perheeni turvallisuuden, enkä anna sitä ikinä anteeksi.

Donald Trump kyseenalaisti äänekkäästi Barack Obaman kansalaisuutta. Kohu laantui, kun Havaijilla syntynyt Barack Obama julkisti syntymätodistuksensa.

Barack ja Michelle Obamalta nähtiin usein julkisuudessa hellyydenosoituksia.

Michelle Robinson syntyi työväenluokkaiseen mustaan perheeseen Chicagossa. Hän tapasi Barack Obaman töiden kautta lakitoimistossa 1989. Pari meni naimisiin 1992 ja sai hedelmöityshoitojen avulla kaksi lasta.

Dokumentissa Michelle Obaman kuvaillaan olleen kriittinen washingtonilaista politiikkaa kohtaan. Washingtonissa oli Michelle Obaman mukaan valloillaan ”miehisyyden ja valkoisuuden meri”.

Obamat tahtoivat muuttaa tilanteen – ja jo heidän olemassaolonsa Valkoisessa talossa muutti paljon ja avarsi monien mahdollisuuksien horisonttia.

– Haluan kertoa teille, että kuulutte Valkoiseen taloon. Muistakaa tämä hetki ja että Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen sanoi, että pysytte mihin ikinä tahdotte, Michelle Obaman nähdään dokumentilla sanovan Valkoisessa talossa vieraileville nuorille afroamerikkalaisille.

Naiset vallan takana, torstai 29.07. TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.