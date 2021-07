Saksa aikeissa höllentää matkustusrajoituksia Britanniasta ja Intiasta matkaaville

Deltamuunnos leviää nyt Saksassa.

Saksassa terveysviranomaiset kertovat, että korkean koronariskin maiden matkustusluokituksia muutetaan tällä viikolla.

Maan johtava kansanterveyteen erikoistunut Robert Koch -instituutti sanoo, että Intia, Nepal, Venäjä, Portugali ja Britannia aiotaan luokitella uudelleen. Tämä tarkoittaisi, että myös matkustajat, jotka eivät ole Saksan kansalaisia tai joilla ei ole oleskelulupaa, voisivat saapua näistä maista Saksaan, jos he noudattavat karanteeni- ja testaussääntöjä.

Maan terveysministeri Jens Spahn sanoi viime viikolla, että ensimmäisen kerran Intiassa havaittu deltamuunnos on levinnyt Saksassa nopeasti. Tämän myötä matkustusrajoituksia voitaisiin höllentää maista, joissa muunnos on levinnyt voimalla.

Virusmuunnosmailla tiukempia rajoituksia

Saksa on matkustusrajoituksissa aiemmin ottanut käyttöön kategorian, joka kulkee nimellä virusmuunnosmaa. Kategorialla viitataan maihin, joissa leviää koronaviruksen muunnos, jota ei ole vielä laajasti ilmennyt Saksassa.

Tämän viikon rajoitusten purkaminen ei koske Brasilian ja Etelä-Afrikan kaltaisia maita, joissa leviää deltan sijaan muu muunnos.

Virusmuunnosmaista ainoastaan Saksan kansalaiset ja maassa asuvat voivat matkustaa Saksaan. Saapuvien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa, vaikka he olisivat saaneet kaikki koronavirusrokoteannokset ja heidän koronavirustestinsä olisivat negatiivisia.

Sen sijaan maista, jotka on luokiteltu korkean esiintyvyyden kategoriaan, voivat Saksaan matkustaa kaikki, joilla on esittää negatiivinen koronatestitulos. Matkustajien tulee olla 10 päivää karanteenissa, mutta karanteeni voi päättyä aiemminkin, jos matkustajan koronatesti on negatiivinen viisi päivää saapumisen jälkeen. Jos näistä maista tuleva on saanut kaikki rokoteannokset, ei karanteenia tarvita.