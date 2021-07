Onnettomuuspaikalta on löydetty lisää menehtyneitä.

Floridassa romahtaneen kerrostalon uhriluku on noussut 27:ään, kertoo The Guardian. Lisäksi 115 ihmistä on edelleen kateissa onnettomuuden jäljiltä.

Epävakaat talon jäännökset purettiin sunnuntaina ennen kuin seudulle ennustettu trooppinen myrsky iskeytyi Miamin alueelle.

Rakennus romahti Surfside-nimisellä paikkakunnalla 24. kesäkuuta.

Kerrostalon pystyyn jäänyt osa purettiin maanantaina, koska sen pelättiin romahtavan pelastustyöntekijöiden päälle.