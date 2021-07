Tähän mennessä neljän ihmisen on vahvistettu kuolleen.

Japanissa yli 60 ihmistä on edelleen kateissa lauantaisen maanvyörymän jäljiltä lähteistään tunnetussa Atamin kaupungissa maan keskiosassa.

Tähän mennessä neljän ihmisen on vahvistettu kuolleen.

Maanvyöryssä on tuhoutunut 130 kotia ja muuta rakennusta. Sähköpylväitä on kaatunut, autoja hautautunut mutaan ja rakennuksia keikahtanut perustuksiltaan. Vuorenhuipulta otetussa kuvassa näkyy jyrkkä ruskea kiila, joka on uurtanut väylän vihreään vuorenrinteeseen.

Japanin pääministeri Yoshihide Suga sanoi, että pelastustoimissa keskitytään yhä eloonjääneiden etsintään.

Isossa osassa Japania on tällä hetkellä käynnissä vuotuinen sadekausi, joka kestää useita viikkoja. Sadekausi aiheuttaa usein tulvia ja maanvyörymiä.

Atamissa kerrotaan sataneen parissa vuorokaudessa enemmän kuin tavallisesti koko heinäkuun aikana. Eloonjääneet ovat kertoneet paikallisille tiedotusvälineille, ettei näin voimakkaita sateita ole ollut heidän elinaikanaan.