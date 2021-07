Republikaanikuvernöörit huolestuivat rokote­vastaisuudesta: ”Se, ettet kuole, on todella hyvä kannustin”

Republikaanien keskuudessa rokotevastaisuus on yleisempää kuin demokraattien. Republikaanikuvernöörit ovatkin vedonneet ihmisiin, että nämä ottaisivat koronavirusrokotteen.

Yhdysvalloissa useat republikaanipoliitikot ovat vedonneet osavaltioidensa asukkaisiin, jotta nämä ottaisivat koronavirusrokotteen, The Guardian uutisoi. Rokotevastaisuus on yleisempää republikaanien kuin demokraattien keskuudessa.

Washington Postin ja ABC:n tuoreimman mielipidekyselyn mukaan 86 prosenttia demokraattivastaajista oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen, kun taas republikaanivastaajista ainakin yhden annoksen oli saanut vain 45 prosenttia. Demokraateista kuusi prosenttia sanoi, etteivät todennäköisesti ota rokotetta, kun taas republikaaneista 47 prosenttia oli sitä mieltä, etteivät todennäköisesti ota koronavirusrokotetta. 38 prosenttia kaikista republikaanivastaajista sanoi, etteivät missään nimessä ota rokotetta.

Mielipidekyselyn mukaan rokotteiden antamisessa näkyy myös suuria eroja eri alueiden välillä: vähiten rokotteita on annettu republikaanijohtoisissa osavaltioissa.

Pakollisten koronarokotusten vastustajia New Yorkissa. Yhdysvalloissa rokotteen ottaminen ei ole pakollista, mutta rokotuspasseja voidaan edellyttää esimerkiksi matkailijoilta.

Arkansas’n republikaanikuvernööri Asa Hutchinson piti CNN:n haastattelussa rokotteita ratkaisuna siihen, ettei esimerkiksi maskipakkoihin tai muihin rajoituksiin jouduttaisi turvautuman.

Hutchinson sanoi uskovansa, että jo annetut rokotukset riittäisivät estämään sairaalahoidon tarpeen nopean kasvun, mutta sanoi, että tämä jäisi nähtäväksi.

– Me olemme kilpajuoksussa. Ja jos pysähdymme tähän, jos emme saa suurempaa prosenttia väestöstä rokotetuiksi, meillä on vaikeuksia seuraavana kouluvuotena ja talven aikana, Hutchinson varoitti.

– Osavaltiossa, josta suuri osa on maaseutua ja, joka on konservatiivinen, siellä on epäröintiä. Ja se yritetään voittaa.

Arkansas’ssa noin 32 prosenttia on täysin rokotettuja, kun Yhdysvalloissa kansallisella tasolla luku on 47,9 prosenttia.

Asa Hutchinsonin mukaan epäröijät yritetään saada ottamaan rokote. Osavaltiossa on turvauduttu muun muassa rokotetuille tarkoitettuun lottoon.

Utahin kuvernööri Spencer Cox sanoi CBS:lle, ettei osavaltiossa ole suljettu pois mahdollisuutta, että turvauduttaisiin lottoon, jossa rokotettujen ihmisten kesken arvottaisiin palkintoja. Näin esimerkiksi Arkansas’ssa yritetään kannustaa ihmisiä ottamaan rokote.

– Haluaisin pitää kaikki mahdollisuudet avoinna, mutta sanon vain, että mielestäni se, ettet kuole, on todella hyvä kannustin, Cox sanoi.

Cox piti huolestuttavana sitä, että rokotteet eivät olleet suosittuja republikaanien keskuudessa verrattuna demokraatteihin.

– Olemme toiveikkaita sen suhteen, että järki määrää ja ihmiset näkevät, kuinka tehokkaita nämä rokotteet ovat. Osavaltiossa 95 prosenttia kuolemista toukokuun jälkeen ovat tapahtuneet ihmisillä, jotka eivät ole olleet rokotettuja. Niiden kuolemien ei olisi tarvinnut tapahtua, sairaalaan päätymisten ei tarvitsisi tapahtua. Rokotteen saaminen on nyt erittäin yksinkertaista ja erittäin helppoa.

Koronarokotukset ovat jakaneet erityisesti republikaanien mielipiteitä Yhdysvalloissa.

Länsi-Virginian republikaanikuvernööri Jim Justice puolestaan oli ABC:n haastattelussa huolissaan erityisesti nuorten aikuisten haluttomuudesta mennä rokotettavaksi. Hän myös totesi, että piti paikkansa, että monessa republikaaniosavaltiossa rokoteluvut laahasivat kansallisen keskiarvon perässä.

– Koska punaisissa osavaltioissa on todennäköisesti paljon ihmisiä, jotka ovat todella, todella konservatiivisia ajattelussaan. Ja he ajattelevat, etteivät tarvitse sitä. Mutta he eivät ajattele oikein, Justice sanoi.

Yhdysvalloissa on tavoitteena rokottaa 70 prosenttia aikuisista. Tavoite oli alunperin tarkoitus saavuttaa Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivään 4. heinäkuuta mennessä. Aivan tähän ei ehditty ja tavoitetta on lykätty heinäkuun loppuun.

Itsenäisyyspäivänpuheessaan presidentti Joe Biden kutsui rokotteen ottamista ”isänmaallisimmaksi teoksi” ja varoitti, että paljon oli vielä tehtävänä ennen kuin pandemian aiheuttanut koronavirus saadaan kuriin.